Palmeiras vai destinar lucro das camisas desenhadas por Abel Ferreira para vítimas do litoral norte

O Palmeiras continua se preocupando com as vítimas da tragédia no litoral paulista. Depois de colocar o Allianz Parque como ponto para arrecadação de alimentos, o clube informou por meio de Abel Ferreira que o lucro arrecadado na venda das camisas desenhadas pelo treinador será destinado para as famílias afetadas.

Recado do Patrão! 💚



Vamos destinar às comunidades afetadas pelas chuvas no Litoral Norte todo o lucro da camisa customizada pelo treinador em 2022. E contamos hoje com as doações da #FamíliaPalmeiras no @AllianzParque! #PorUmFuturoMaisVerde#TodosSomosUm pic.twitter.com/xpp9M3EpjY — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 22, 2023

“Estou aqui para deixar uma mensagem de ajuda e solidariedade com tudo que se passou no Litoral Norte de São Paulo, com a desgraça que existiu. Eu e o clube vamos ajudar essa gente, porque todos somos um. Nesse momento, vemos a grandeza do nosso clube para ajudar essas pessoas. Eu, juntamente com o clube, vamos oferecer as receitas da camiseta customizada que fiz no ano passado, que ainda não havia encontrado o momento certo para fazer. Esse é o momento, é o aqui e agora, para as pessoas que têm necessidade. Nós vamos ajudar”, comentou o treinador.

Além disso, o clube informou que haverá arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza no Allianz Parque nos próximos três jogos da equipe em casa, contra o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, e contra a Ferroviária, no domingo pelo Paulistão e contra o Real Ariquemes-RO, também no domingo, pelo Brasileirão feminino.

Divulgação Palmeiras Foto: Divulgação Palmeiras

“Também peço para todos os torcedores que forem ver o jogo com o Red Bull (Bragantino) que tragam alimentos, roupas, produtos de higiene que possam ser transportados para ajudar as pessoas que tanto precisam e num momento de tanto sofrimento, a forma que nós, Palmeiras, encontramos de ajudar é dar o melhor de nós para que possamos minimizar o sofrimento dessas famílias. Conto com vocês”.

Vale lembrar que o clube e o treinador já haviam anunciado que o valor arrecadado na venda das camisas, desenhadas por Abel Ferreira e que começaram a ser comercializadas em novembro de 2022, seria destinado para instituições de caridade.