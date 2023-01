Palmeiras é acionado na Fifa por dívida referente à contratação de Piquerez

O Peñarol acionou a Fifa para cobrar uma dívida do Palmeiras referente à compra do lateral-esquerdo Joaquín Piquerez. O clube paulista atrasou o pagamento de uma das quatro parcelas do acordo, costurado em julho de 2021, quando o jogador foi contratado.

O Palmeiras, hoje, tem problemas com seu fluxo de caixa, como admitiu em mais de uma oportunidade a presidente Leila Pereira, e atrasou o pagamento de US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões, na cotação atual) ao Peñarol. O atraso e os juros farão com que esse valor suba quando a diretoria acertar a dívida.

Leia também Felipão apoia Abel Ferreira como técnico da seleção brasileira: ‘Independe de nacionalidade’

A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo Estadão. O Palmeiras admite a pendência e trabalhar para quitá-la até fevereiro para que não sofra sanções da Fifa, como o transfer ban, punição administrativa aplicada pela entidade máxima do futebol que impede o clube de registrar novos atletas, como já aconteceu recentemente com Santos e Cruzeiro.

Palmeiras tem parcela atrasada pela contratação de Piquerez junto ao Peñarol Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Piquerez foi contratado pelo Palmeiras em julho de 2021, com contrato vigente até o fim de 2025. O clube pagou US$ 3,8 milhões (R$ 20 milhões, à época) por 80% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo uruguaio. Na época, fez um acordo para parcelar o pagamento pela compra do atleta em quatro vezes, até o fim do vínculo do jogador. Somente uma das parcelas está em atraso.

Piquerez chegou para ser o substituto do compatriota Viña, hoje na Roma, e conseguiu em pouco tempo. Tornou-se titular de Abel Ferreira e deixou Jorge, contratado no mesmo período, no banco. Seu reserva, hoje, é o jovem Vanderlan. Em baixa, Jorge foi emprestado ao Fluminense.

O uruguaio tem um gol marcado em 68 jogos com a camisa alviverde e quatro títulos conquistados: Libertadores (2021), Recopa Sul-Americana (2022), Campeonato Paulista (2022) e Brasileirão (2022).