Palmeiras e Flamengo estão entre os times que mais investiram para montar elenco; veja ranking

O Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES) divulgou nesta quarta-feira um ranking com os clubes que mais investiram no mundo para montar seus elencos. A lista com 100 equipes conta com a presença de Palmeiras e Flamengo, e tem o inglês Manchester United na primeira colocação. O Al-Hilal, time de Neymar, é o único da Arábia Saudita a figurar entre os 20 primeiros.

O Palmeiras aparece na 95ª colocação, tendo gastado 59 milhões de euros (R$ 313 milhões na cotação atual) para montar a sua equipe. O clube foi o único da Série A do Campeonato Brasileiro a não contratar nenhum jogador na última janela de transferências, despertando protestos da torcida contra a presidente Leila Pereira. O Flamengo, por sua vez, surge na 49ª colocação, com gastos avaliados em 163 milhões de euros (R$ 864 milhões). Os cariocas foram um dos mais gastaram no mercado da bola, em julho.

Palmeiras e Flamengo são os clubes que mais investiram em seus elencos no Brasil. Foto: Wilton Junior/Estadão

O clube do bilhão é composto pelos quatro primeiros colocados. O líder Manchester United montou o seu atual elenco gastando cerca de 1,15 bilhão de euros (R$ 6,1 bilhões). Chelsea, Manchester City e Paris Saint-Germain aparecem logo atrás. Outros cinco times da Premier League (Campeonato Inglês) aparecem entre os dez primeiros: Arsenal, Liverpool, Tottenham, Newcastle e West Ham.

O país com mais representantes fora da Europa é a Arábia Saudita, com Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli. As quatro equipes, junto ao Al-Ahli, pertencem ao Fundo de Investimento Público (PIF) do reino saudita, que adquiriu os clubes com a intenção de investir no futebol para melhorar a imagem do país, criticado pela violação de direitos humanos. Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema e Mané são alguns dos craques que disputam atuam na Arábia Saudita atualmente.

Clubes de 19 ligas diferentes estão entre os 100 primeiros, sendo 19 times do campeonato inglês (a exceção é o modesto Luton Town), seguido do italiano (15 times), espanhol (12), francês (11) e alemão (também 11). A liga saudita é representada por quatro clubes, à frente da Liga MX do México (3) e da Série A do Brasil (2).

Veja ranking do CIES dos clubes que mais investiram

1º Manchester United - 1,15 bilhão de euros

2º Chelsea - 1,13 bilhão de euros

3º Manchester City - 1,04 bilhão de euros

4º PSG - 1 bilhão de euros

5º Arsenal - 836 milhões de euros

6º Tottenham - 829 milhões de euros

7º Liverpool - 770 milhões de euros

8º Real Madrid - 708 milhões de euros

9º Newcastle - 661 milhões de euros

10º West Ham - 505 milhões de euros

49º Flamengo - 163 milhões de euros

95º Palmeiras - 59 milhões de euros