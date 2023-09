Palmeiras e Flamengo se enfrentam pela primeira vez depois da morte de Gabriela Anelli

Palmeiras e Flamengo decidem o Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta quinta-feira, dia 7, às 11h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). A partida será a primeira entre os dois clubes desde a morte da palmeirense Gabriela Anelli. Gabriela morreu em 10 de julho, dois dias depois de ter sido ferida durante uma briga entre torcedores do lado de fora do Allianz Parque. O próximo encontro entre Palmeiras e Flamengo seria em 8 de novembro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A final do campeonato de base, porém, adiantou o momento em que os clubes ficam frente a frente, assim como suas torcidas, mesmo sendo categorias de base.

A torcedora foi atingida por uma garrafa de vidro no pescoço e levada em estado grave para a Santa Casa, no centro de São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos. Os familiares da torcedora chegaram a fazer uma campanha nas redes sociais por doações de sangue para ajudá-la. Jonathan Messias Santos da Silva, torcedor do Flamengo, foi acusado pela morte. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), ele foi indiciado por homicídio doloso na modalidade de dolo eventual, quando se assume o risco de morte. Em depoimento prestado no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no começo de agosto, Jonathan ficou em silêncio.

Outro flamenguista chegou a ser preso em flagrante no dia do crime, mas foi solto por fragilidade de provas. Ele era ex-integrante de uma organizada ligada ao Flamengo, a Fla Manguaça.

Reencontro dos times terá entrada gratuita

A final do Campeonato Brasileiro Sub-20 não vai cobrar entrada dos torcedores que forem a Volta Redonda. O Palmeiras é o atual campeão da categoria e joga em busca do tricampeonato, enquanto o Flamengo quer o segundo título da competição. A decisão entre os rivais não é inédita. Em 2019, os cariocas levaram o título no Allianz Parque com um placar de 4 a 1 no agregado. Desta vez é jogo único.

Palmeiras é o atual campeão brasileiro Sub-20 e chegou a eliminar o rival Corinthians na semifinal. Foto: Fabio Menotti

Continua após a publicidade

Além da liderança na Chave A, a equipe carioca foi a melhor colocada geral na fase de grupos, com sete vitórias e apenas duas derrotas, somando 21 pontos. Nas quartas de final, o time treinado por Mario Jorge eliminou o Athletico-PR com o placar somando de 5 a 3. Na semifinal, deixou o Santos para trás com duas vitórias: 2 a 1 no jogo de ida e 3 a 1 na partida de volta.

Flamengo teve a melhor campanha e decide a final como mandante. Foto: Gilvan de Souza (Flamengo)

O Palmeiras também tem uma das melhores campanhas. O time ficou em primeiro lugar do Grupo B durante praticamente toda a primeira fase. No mata-mata, foram eliminados o Botafogo, por 7 a 3 no placar agregado, e o rival Corinthians por 6 a 1, somando os dois jogos. Por ter obtido campanha superior, o Flamengo joga como mandante. Neste ano, a decisão é feita em final única. A partida tem transmissão do SporTV.