Palmeiras, decadente e em crise, visita o Inter para encerrar série negativa no Brasileirão

Em crise, decadente e fora da Copa do Brasil, o Palmeiras se concentra em dar logo uma resposta ao seu torcedor na disputa da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, pelo qual tem compromisso neste domingo. ÀS 18h30, visita o Internacional no Beira-Rio pressionado após resultados e apresentações ruins.

Eliminado pelo São Paulo da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo, o Palmeiras não venceu nenhum de seus último quatro jogos no Brasileirão, despencou na tabela e está distante do líder Botafogo. Soma 24 pontos e vê, a cada rodada, diminuir a chance de conquistar o título nacional mais uma vez.

A torcida se preocupa com o declínio técnico dos craques da equipe, como Raphael Veiga e Dudu, a pobreza tática da equipe que antes aniquilava seus rivais. E já sabe que os problemas não farão a diretoria rever seu planejamento traçado no início do ano. O elenco continuará curto, segundo sinalizou o diretor Anderson Barros. Deve apenas chegar um volante camisa 5 para repor a ausência de Danilo, vendido em janeiro para o futebol inglês. Isso se o dirigente conseguir viabilizar essa contratação.

“Estamos encontrando dificuldades”, admitiu o cartola. “Quando definimos um perfil encontramos muitas variáveis”. Conforme Barros, em Porto Alegre, o plano é de que Abel Ferreira e o elenco continuem em silêncio. Será o quarto jogo consecutivo sem entrevistas de atletas e comissão técnica.

Abel Ferreira enfrenta seu pior momento no Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A goleada sobre o Bolívar foi a única vitória nas últimas sete partidas do Palmeiras. Depois da Data Fifa, a equipe não mais jogou bem e tem acumulado tropeços dentro e fora de casa. A sequência teve derrotas para Bahia, Botafogo e São Paulo (duas vezes) e empates com Athletico-PR e Flamengo.

“Precisamos trabalhar mais e mais, como fazemos todos os dias. E encontrar a razão de depois da data Fifa termos perdido o caminho que vínhamos trilhando nós últimas temporadas”, disse Barros, sem saber diagnosticar o que aconteceu.

Enquanto os reforços não vêm, Leila Pereira enfrenta críticas e cobranças da torcida organizada. “Ô, Leila, incompetente, pegou o Palmeiras pra brincar de presidente”, cantou a uniformizada, em uníssono, nos acréscimos da derrota para o São Paulo.

Resta saber se o técnico português, pressionado como nunca antes desde que assumiu o comando da equipe, em outubro de 2020, encontrará soluções com o que tem em mãos. Kevin, talentoso atacante foi incorporado ao elenco nesta semana e pode ser uma das novidades contra o Inter.

O jovem, eleito o craque da Copinha neste ano, tem 20 anos e é mais um dos garotos que subiram da base a buscar espaço no time profissional. Joga nas duas pontas e é considerado uma das joia mais promissoras da prolífica base alviverde.

Com 21 pontos e em posição intermediária na tabela, o Inter tem o desafio de melhorar seu retrospecto contra adversário que estão à sua frente para se aproximar dos líderes. Dos seis rivais mais bem posicionados que o time gaúcho já enfrentou até aqui no torneio, só ganhou do Flamengo, por 2 a 1, na segunda rodada.

No ano passado, o Inter enfiou 3 a 0 no Palmeiras na rodada derradeira da competição da qual os gaúchos foram os vice-campeões. Mas os paulistas já haviam assegurado o título antes da partida.

INTER X PALMEIRAS

