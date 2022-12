Palmeiras empresta lateral-esquerdo Jorge ao Fluminense

Sem espaço no Palmeiras, o lateral-esquerdo Jorge foi confirmado nesta quinta-feira como novo reforço do Fluminense para a temporada 2023. O jogador de 26 anos, revelado pelo rival Flamengo, assinou contrato por empréstimo com o tricolor carioca até dezembro do próximo ano, com opção de compra.

“Confesso que estava ansioso para chegar aqui neste grande dia, para me apresentar a um grande clube. Sei da pressão que vai ser jogar no Fluminense, que existe uma cobrança muito grande e estou acostumado a isso. Eu me sinto muito feliz por fazer parte desse grupo que hoje o Fluminense tem. Vou dar meu o melhor, estou vindo com muita gana de jogar e ser feliz”, disse o jogador, em suas primeiras palavras como jogador do Flu.

Leia também Suárez tem proposta oficial do Grêmio e clube aguarda resposta do artilheiro uruguaio

O lateral-esquerdo Jorge se apresenta no Centro de Treinamento Carlos Castilho.

O acerto entre Palmeiras e Fluminense já era esperado desde o início da semana. Mas foi só formalizado nesta quinta, com a assinatura do contrato, no Centro de Treinamento Carlos Castilho, onde o lateral compareceu e já vestiu a camisa do seu novo time.

“Venho para ganhar títulos, algo que a torcida tanto espera. Cada treino e cada jogo vou entrar com esse espírito e essa vontade de vencer para chegar no final de campeonatos importantes dando alegrias à torcida tricolor”, disse Jorge.

No Palmeiras, o lateral reforçava a equipe desde 2021. Na ocasião, chegara para disputar a vaga de titular com Piquerez, mas o uruguaio passou a se destacar, conquistando a confiança do técnico Abel Ferreira. Jorge, mesmo após se recuperar de lesão, no ano passado, acabou relegado ao banco de reservas.

Com passagens pelo futebol europeu, o lateral já defendeu a seleção brasileira tanto no time principal quanto na base. Em 2015, foi vice-campeão mundial com a equipe sub-20. O destaque na base da seleção após boas atuações nas categorias inferiores do Flamengo, onde foi revelado.

Em 2017, ganhou no currículo a experiência do futebol europeu. Passou pelo Porto, de Portugal, e Monaco, do futebol francês. Dois anos mais tarde, voltou ao Brasil para defender o Santos por pouco tempo. Na sequência, vestiu a camisa do Basel, na Suíça. E, ano passado, foi contratado pelo Palmeiras.