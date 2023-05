Palmeiras encara algoz equatoriano de 2017 para deslanchar na Libertadores

O Palmeiras encerrou abril em alta, com vitória no dérbi, e começa maio com a missão de não se complicar em seu grupo na Libertadores. Nesta quarta-feira, 3, às 21h30, tem um duro desafio diante do Barcelona de Guayaquil, no Equador, rival que foi seu algoz no torneio continental em 2017.

O Palmeiras, assim como todos os outros três integrantes do Grupo C - Barcelona, Bolívar e Cerro Porteño - somam três pontos depois de dois jogos. Por isso, a terceira rodada começará a desenhar o desfecho da chave que tem o time alviverde na lanterna pelos critérios de desempate.

O time de Abel Ferreira joga diante do rival que o eliminou na Libertadores de 2017 incumbido de ganhar no Equador para deslanchar no torneio e não passar sufoco. Nos últimos cinco anos, o Palmeiras se classificou ao mata-mata com muita facilidade, sempre liderando a sua chave. Em 2022, avançou com 100% de aproveitamento e como líder geral da competição. Nesta edição, porém, o cenário, por enquanto, é diferente, já que estreou com derrota para o Bolívar e ganhou a duras penas, de virada, do Cerro Porteño no desafio seguinte.

“A gente tem de estar preparado pra tudo”, disse Raphael Veiga, que comemorou com “chororô” a la Valdivia seu decisivo gol sobre o Corinthians no clássico do último sábado. “Já tive a oportunidade de ir para Guayaquil, é uma viagem longa e será um jogo difícil”.

Abel Ferreira deve escalar no Equador os mesmos que iniciaram o dérbi Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Depois do jogo contra os equatorianos, o Palmeiras terá mais três partidas na fase de grupos contra Cerro Porteño, dia 25, no Paraguai, Barcelona de Guayaquil, dia 7 de junho, no Allianz Parque e Bolívar, dia 29 de junho, no Allianz Parque.

O time deve ser o mesmo que começou o dérbi. Não há novas baixas, e sim um retorno. O zagueiro cumpriu suspensão contra Bolívar e Cerro Porteño e deve, enfim, fazer sua estreia na Libertadores 2023.

O Barcelona de Guayaquil, onde foi jogada a final da Libertadores de 2022, é forte em seus domínios, visto que perdeu apenas um de seus últimos dez jogos em casa na competição sul-americano. Esse revés foi para um adversário brasileiro, o Flamengo, nas semifinais da edição de 2021.

BARCELONA X PALMEIRAS

BARCELONA: Burrai; Velasco, Rodríguez, Sosa e Pineida; Corozo, Gaibor, Leonai e Ortiz; Díaz e Fydriszewski. Técnico: Fabián Bustos.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Artur. Técnico: Abel Ferreira.

Juiz: Andrés Rojas (Colômbia).

Horário: 21h30 (de Brasília).

Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

TV: Globo e Paramount+.