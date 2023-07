Palmeiras encara Athletico-PR para aliviar pressão e evitar pior série de Abel no Brasileirão

Aliviado pela vitória diante do Bolívar por 4 a 0 nesta quinta-feira pela Libertadores, o Palmeiras volta a campo neste domingo, diante do Athletico-PR, com três objetivos: diminuir a vantagem do Botafogo na ponta da tabela, terminar com a pressão sobre Leila Pereira, criticada durante a semana pelas torcidas organizadas, e evitar que Abel Ferreira tenha sua pior sequência no comando do time no Brasileirão. A partida acontece às 16h (horário de Brasília), com transmissão da CazéTV, TNT e Rede Furacão.

A oito pontos do Botafogo e na quarta colocação do Brasileirão, o time viaja à Ligga Arena para encerrar a sequência de duas derrotas na competição nacional. Apesar de, no meio da semana, ter conquistado a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores, o time perdeu para o Bahia e Botafogo nas últimas rodadas, sem marcar nenhum gol. Desde que assumiu o Palmeiras, em 2020, essa é apenas sexta vez que Abel Ferreira passa duas rodadas sem vencer.

A última sequência, na reta final do Brasileirão de 2021, foi justamente a pior do treinador no comando da equipe. Sem chances de brigar pelo título à época – o Atlético-MG já havia conquistado o Brasileirão de forma antecipada –, o time perdeu para Fluminense (2 a 1), São Paulo (2 a 0) e Fortaleza (1 a 0).

O treinador não estará no banco de reservas na Arena – cumpre suspensão nesta rodada por tomar o celular do jornalista Pedro Spinelli, da Globo –, mas o Palmeiras precisa da vitória também para aliviar a pressão sobre Leila. Durante a semana, membros da Mancha Alvi Verde, principal torcida organizada do clube, manifestaram em frente à sede da Crefisa, empresa da presidente e patrocinadora do clube desde 2015, em São Paulo, o descontentamento com a dirigente.

Protesto Mancha Alvi Verde Foto: Reprodução/Instagram @manchaverdetorcida

Não houve críticas ao elenco e ao técnico Abel Ferreira. Além disso, Leila não se manifestou desde que o episódio foi registrado nesta quinta-feira, antes da partida do time contra o Bolívar, pela Libertadores. “Às vésperas da abertura da janela de transferências, intensificamos as cobranças, devido ao afunilamento das competições e ao risco iminente de lesões, como a sofrida pelo volante Zé Rafael”, justificou a Mancha em suas redes sociais. A torcida diz estar “fechada” com o elenco e com o técnico Abel Ferreira.

“Ô tia Leila, preste atenção, o avião não é contratação” e “tá de tiração, vendeu Scarpa e comprou um avião” foram alguns dos cânticos registrados pela torcida em vídeos publicados nas redes sociais. A Mancha Alvi Verde era aliada de Leila Pereira até o início do ano passado, quando a empresária, em seus primeiros meses na presidência do clube, rompeu com a organizada após os primeiros protestos que enfrentou. Ela também financiava a escola de samba Mancha Verde.

Abel ainda não definiu a equipe que irá a campo neste domingo. Na próxima semana, na quarta-feira, terá o primeiro confronto com o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O treinador pode poupar alguns nomes no duelo com o Athletico-PR, que é um dos principais mandantes do campeonato. Em casa, os paranaenses têm cinco vitórias e apena uma derrota.

“A gente sabe o quanto é difícil jogar lá. O Athletico é uma equipe muito forte, principalmente dentro da sua casa. A gente tem de se preparar muito bem e descansar, pois o tempo para o próximo jogo é curto. O Athletico jogou na terça e isso faz muita diferença, mas o Abel vai armar a melhor equipe para fazermos um bom jogo. A gente precisa realmente voltar a vencer, o Brasileiro é um campeonato que precisamos estar sempre somando pontos. A gente vem de duas derrotas, então é uma oportunidade para a gente voltar a vencer e seguir com os nossos objetivos”, afirmou Weverton, nesta sexta-feira.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOLÍVAR