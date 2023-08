Palmeiras defende tabu em Mato Grosso diante do emergente Cuiabá, de Deyverson

Atual vice-líder do Brasileirão com 34 pontos, o Palmeiras defende um tabu no Mato Grosso, Estado onde nunca foi derrotado. Com uma escalação consideravelmente modificada em relação à base que Abel Ferreira costuma utilizar, a equipe paulista visita neste sábado, às 18h30, o Cuiabá na Arena Pantanal.

Segundo time que menos perdeu neste Brasileirão, com três derrotas, o Palmeiras abre o returno com o plano de ganhar fora de casa para se manter no segundo lugar e reduzir um pouco a longa distância para o líder Botafogo, que soma 47 pontos.

O Palmeiras joga na Arena Pantanal para alcançar o topo da lista de clubes com mais vitórias na história do Campeonato Brasileiro: são 696 triunfos, a apenas um do São Paulo, que nesta rodada enfrenta o líder Botafogo.

Abel Ferreira será obrigado a mexer na escalação. Ele deve preservar atletas importantes de olho no primeiro duelo das quartas de final da Libertadores diante do Deportivo Pereira, da Colômbia. O jogo, marcado para quarta-feira, às 21h30, será fora de casa.

Palmeiras terá escalação mista diante do Cuiabá Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Além disso, o treinador tem quatro baixas certas para a partida no Mato Grosso: Gabriel Menino e Luis Guilherme, machucados, e Gustavo Gómez e Vanderlan, suspensos. Dudu não está lesionado, mas tem sido preservado devido a um problema na panturrilha. A comissão técnica poupará o atleta para utilizá-lo na Colômbia.

O Palmeiras nunca foi derrotado no Mato Grosso - registra sete vitórias e um empate - mas vai enfrentar um adversário animado por ter feito o melhor primeiro turno de sua história. “O Cuiabá é um rival muito forte, como qualquer rival no Brasileirão. Todos podem fazer grandes jogos, ainda mais contra nós, pois todos querem nos vencer. Temos que trabalhar como sempre e buscar o melhor resultado no sábado”, disse o centroavante argentino Flaco López, autor do gol da última vitória sobre o Cruzeiro.

Continua após a publicidade

Atualmente na oitava posição, com 28 pontos, o Cuiabá faz sua melhor campanha desde que chegou à elite nacional, em 2021, superando os 24 pontos obtidos no primeiro turno no ano de estreia do clube na Série A. Além disso, o time do Mato Grosso é dono da segunda melhor campanha como visitante na competição, com 16 pontos, um a menos que o Botafogo. Querido pela torcida do Palmeiras, o burlesco Deyverson, vice-artilheiro do Brasileirão, é o grande protagonista da campanha surpreendente do Cuiabá.

Fundada em 2001, a agremiação é administrada, desde 2009, pela família Dresch, grupo que gere empresas no ramo da borracha. Em meio à crescente de clube-empresa no futebol brasileiro, o time mato-grossense foi o primeiro da Série A a se transformar em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

“A continuidade neste tipo de gestão é fundamental para gerar resultados a médio e longo prazos. Além disso, conseguimos tomar decisões mais ágeis para trazer reforços e fechar patrocínios de peso, por exemplo, pois há menos cargos de poder para dar seguimento aos processos”, afirmou Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá.

CUIABÁ X PALMEIRAS

CUIABÁ: Walter; Allyson, Marlon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Cappelini; Jonathan Cafu, Deyverson e Clayson. Técnico: António Oliveira.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Jhon Jhon e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

Continua após a publicidade

Horário: 18h30.

Local: Arena Pantanal.

TV: Premiere.