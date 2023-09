Palmeiras joga por Dudu e busca igualar Santos de Pelé na Libertadores

Com um pé e meio na semifinal da Libertadores depois de aplicar 4 a 0 no Deportivo Pereira, o Palmeiras revê o rival colombiano nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, para confirmar sua classificação e, consequentemente, alcançar um feito que, entre clubes brasileiros, apenas o Santos de Pelé conseguiu.

Caso confirme sua presença nas semifinais da Libertadores, o Palmeiras estará pelo quarto ano consecutivo entre os quatro melhores times da competição, repetindo o que fez o Santos em 1962, 1963, 1964 e 1965, sendo campeão nos dois primeiros anos dessa sequência.

O Palmeiras foi semifinalista em 2020, 2021 e 2022. Como o Santos, também conquistou o título nos dois primeiros anos dessa sequência. No ano passado, foi eliminado nessa fase para o Athletico-PR, que ficou com o vice depois de perder a final para o Flamengo.

Garantindo sua vaga entre os quatro semifinalistas, o Palmeiras terá lugar nessa fase pela 11ª vez, o que o fará superar São Paulo e Grêmio, que têm dez participações nesse estágio do torneio continental, e reforçará a alma copeira do time de Abel Ferreira, dono de recordes históricos e líder na maioria das estatísticas entre brasileiros na Libertadores.

O Palmeiras ganhou em casa todos os cinco jogos que fez contra times colombianos na Libertadores. São quatro países do continente contra os quais a equipe mantém 100% de vitórias na condição de mandante: Venezuela (7), Equador (9) e Bolívia (9), além da Colômbia.

Com larga vantagem, Palmeiras joga para igualar feito de Santos de Pelé Foto: Raul Arboleda/AFP

O time de Abel Ferreira não sofreu gols nos últimos quatro jogos da Libertadores (três vitórias e um empate). É a mais longa série de invencibilidade da equipe na história do torneio. Nesse intervalo, recebeu apenas cinco chutes a gol, todos defendidos por Weverton. Já o Deportivo Pereira ainda não venceu como visitante na competição.

Time misto?

Com a larga vantagem adquirida e considerando a proximidade do clássico diante do Corinthians, marcado para domingo, às 16h, Abel Ferreira pode preservar alguns de seus principais titulares contra os colombianos. Será a primeira partida sem Dudu, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e só voltará a jogar em 2024.

“Agora, é me dedicar todos os dias e fazer tudo o que a equipe médica me passar para voltar mais forte e melhor”, afirmou Dudu antes de agradecer as centenas de mensagens que recebeu.

Abel tem Jhon Jhon e Breno Lopes como opções para substituir o ídolo dono da camisa 7. São os dois, que não são os mais talentosos, mas cumprem funções táticas de grande valia para o técnico, os mais utilizados pelo treinador. Endrick corre por fora. Para o jovem voltar a ser titular, Rony teria de ser deslocado para a ponta, algo que Abel não avalia positivamente.

Outra alternativa é o lateral-direito Mayke atuar como ala, mais avançado, como fez no primeiro duelo diante do Pereira na Colômbia, onde marcou um gol e foi um dos destaques. Escalar o jogador no ataque, no entanto, é uma estratégia pontual, de que Abel lançou mão em determinados jogos.

Dudu só voltará a jogar pelo Palmeiras em 2024 Foto: Cesar Greco/Palmeiras

PALMEIRAS X DEPORTIVO PEREIRA

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Mayke (Jhon Jhon), Rony e Artur. Técnico: Abel Ferreira.

DEPORTIVO PEREIRA: Quintana; Moreno, Garcés, Quintero, Ramírez e Fory; Vásquez, Medina e Zuluaga; Arley Rodríguez e Ángelo Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

Horário: 21h30.

Local: Allianz Parque.

TV: Globo, ESPN e Star+.