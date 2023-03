Palmeiras enfrenta Ituano, seu algoz em 2014, para ir à final do Paulistão pelo quarto ano seguido

Único dos considerados grandes paulistas entre os semifinalistas do Estadual, o Palmeiras está a um jogo de alcançar a final do Paulistão pelo quarto ano consecutivo. Para ser mais uma vez finalista, tem de eliminar o surpreendente Ituano neste domingo, às 16h, no Allianz Parque.

De quase rebaixada, a equipe de Itu ressurgiu, deixou o Corinthians pelo caminho e agora quer também superar o atual campeão estadual. Por ostentar a melhor campanha do torneio, o Palmeiras tem a prerrogativa de atuar em seu estádio e, caso avance à decisão, fará o segundo duelo em casa. A equipe de Abel Ferreira é semifinalista pela décima vez seguida, fato inédito no certame.

O Ituano é o algoz do Corinthians nesta edição e foi do Palmeiras na semifinal de 2014, um ano antes da reconstrução do Palmeiras, entrando na rota de títulos na qual permanece até hoje.

Naquele ano, o Ituano passou pelo Palmeiras e na decisão ganhou do Santos. Foi a última conquista estadual de uma equipe do interior. Desde então, o Santos ganhou duas vezes, o Corinthians três, o São Paulo uma e o Palmeiras duas. O time alviverde foi vice em 2021 e levantou o troféu em 2020 e no ano passado.

Segundo maior campeão estadual, o Palmeiras busca sua 25ª taça. Nesta temporada, a equipe ainda está invicta. São nove vitórias e quatro empates em 13 partidas no campeonato. O Ituano persegue o terceiro troféu.

Bruno Tabata pode ser titular mais uma vez do Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Atuesta é o único desfalque do time alviverde. O colombiano se recupera de cirurgia após grave lesão no joelho. A dúvida é se joga Bruno Tabata ou o jovem Endrick. Nas quartas de final, Abel optou pelo meio-campista e deixou o garoto no banco.

Foi contra o Ituano, na final de grupos, que Tabata marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras. Balançou as redes de pênalti na vitória por 3 a 1 em que só os reservas atuaram. “É uma equipe complicada, jogamos na ocasião fora de casa e agora, dentro da nossa casa, com o nosso torcedor, a gente tem tudo para fazermos um belíssimo jogo”, acredita o meio-campista.

Atleta investigado por esquema de manipulação

Dois dias antes da semifinal, o Ituano afastou o volante André Luiz provisoriamente. Ele não enfrenta o Palmeiras porque estaria envolvido no esquema de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro da Série B de 2022 investigado pelo Ministério Público de Goiás.

Ele esteve em campo na partida entre Sampaio Corrêa e Londrina pela última rodada da Série B de 2022. A partida é uma das investigadas pelo MP. “Considerando a gravidade da denúncia e em consonância com nossa política de tolerância zero perante este tipo de comportamento, decidimos pelo afastamento imediato do atleta de nosso elenco”, decidiu o Ituano.

PALMEIRAS X ITUANO

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Endrick (Bruno Tabata), Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ITUANO: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Claudinho, Rafael Pereira e Iury; Marcelo Freitas, Lucas Siqueira e Eduardo Person; Gabriel Barros, Paulo Victor e Rafael Silva. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza.

Horário: 16h.

Local: Allianz Parque.

TV: Paulistão Play, Youtube, Premiere, Record TV, TNT, HBO Max.