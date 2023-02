Palmeiras enfrenta o Ituano em meio à pressão da torcida sobre Leila Pereira e de olho na Supercopa

Para o Palmeiras, o início de 2023 não reflete o sucesso do clube na última temporada. Campeão brasileiro e semifinalista da Libertadores, a equipe sofre no Campeonato Paulista, com dois empates em 0 a 0 nos três primeiros jogos, sendo um destes o clássico com o São Paulo. Além disso, enfrenta o Ituano nesta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), em meio a protestos de sua torcida contra a diretoria do clube e, principalmente, a presidente Leila Pereira.

Nas últimas semanas, Abel Ferreira perdeu dois de seus titulares: Gustavo Scarpa e Danilo, ambos para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Entretanto, o Palmeiras não foi ao mercado para repor essas posições da equipe. Segundo Leila Pereira que, além de presidente, é dona da Crefisa, patrocinadora master do clube, o Palmeiras irá contratar jogadores para esta temporada, mas no momento certo.

“O Palmeiras vendeu muito bem, mas vou comprar quando for necessário”, disse Leila Pereira em evento de lançamento do Palmeiras Pay. “Eu não sou irresponsável. Vou comprar o que nossa comissão técnica definir que é o melhor para o Palmeiras”. Para o torcedor, essa ausência de reforços é um dos principais motivos de insatisfação com a diretoria.

Leila Pereira recebeu críticas da torcida nas últimas semanas por causa da ausência de reforços no elenco para 2023. Foto: Wilton Junior/Estadão

Na última partida contra o São Paulo, a mandatária foi alvo de protestos após o jogo. Nas arquibancadas, a Mancha Alvi Verde, maior torcida organizada do clube, se posicionou contra a diretoria. “Ô Leila, incompetente, pegou o Palmeiras para brincar de presidente”, foi um dos cânticos ouvidos no Allianz Parque. Após o apito final, muros ao redor do estádio também foram pichados com frases como “acorda, Blogueirinha”, em referência à presidente.

“Não quero usar erros do passado. Quero jogadores prontos, que façam a diferença, não para formar”, enfatizou Abel Ferreira, em entrevista coletiva após o clássico com o São Paulo. Finalista da Copa São Paulo de 2023, as categorias de base já são, há alguns anos, uma das principais fontes de jogadores para o clube. Endrick, recentemente vendido ao Real Madrid, se tornou o centroavante titular do Palmeiras neste início de 2023.

Apesar do elenco curto, o Palmeiras deve poupar jogadores para o duelo com o Ituano. No final de semana, o alviverde viaja a Brasília para decidir a Supercopa do Brasil com o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil. A partida estava marcada para o dia 29, às 16h, mas, a pedido da administração do estádio Mané Garrincha, será disputada no dia 28, sábado, às 16h30 (horário de Brasília). Navarro, Atuesta, Bruno Tabata e Flaco López, que entraram no decorrer dos 90 minutos nos últimos jogos, podem ganhar mais minutos em Itu.

Mayke, fora dos últimos jogos por lesão no tornozelo, retornou aos treinamentos e estará à disposição de Abel Ferreira contra o Ituano. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Além destes, o lateral-direito Mayke, fora dos últimos jogos por causa de uma lesão no tornozelo, retornou aos treinamentos com bola nesta semana e pode iniciar a partida em Itu como titular. Kuscevic e Luan, que ainda não começaram uma partida entre os 11 iniciais nesta temporada, podem começar na dupla de zaga.

Em entrevista coletiva no último domingo, o treinador reclamou, tanto da CBF quanto da postura da diretoria palmeirense. “A Supercopa estava marcada para domingo e foi remarcada para sábado. ‘Ah, porque é um horário nobre’. Nosso clube, quando é para reclamar, nunca reclama publicamente. Vai sempre por e-mail. É tudo por e-mail. E não pode ser, basta”, afirmou.

A partida desta quarta-feira será a 31ª entre Palmeiras e Ituano - todas pelo Campeonato Paulista. Destes 30 confrontos, o alviverde venceu 18, perdeu sete e houve outros cinco empates. O último encontro entre as equipes aconteceu nas quartas de final do último ano, vitória do Palmeiras por 2 a 0.

O Palmeiras está no terceiro lugar do Grupo D, com quatro pontos em três jogos, atrás de Santo André e São Bernardo. O Ituano é o lanterna do Grupo D, o mesmo do Corinthians, com três empates nas três primeiras rodadas, contra São Paulo, Portuguesa e Guarani.

Ficha Técnica

ITUANO X PALMEIRAS

ITUANO: Jefferson Paulino; Rai Ramos, Rafael Pereira, Bernardo e Mario Sergio; Marcelo Freitas, Person e Lucas Siqueira; Saraiva, Quirino e Gabriel Barros. Técnico: Carlos Pimentel.

PALMEIRAS: Weverton (Marcelo Lomba); Mayke, Kuscevic, Luan e Vanderlan; Jailson, Atuesta e Bruno Tabata; Breno Lopes, López e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Thiago Luis Scarascati.

Horário: 19h30.

Local: Estádio Novelli Junior.

TV: Record, Paulistão Play e Premiere.