Palmeiras define em qual estádio será a semifinal do Paulistão; confira

O Palmeiras informou nesta terça-feira que recebeu o aval da Federação Paulista de Futebol (FPF) para indicar o Allianz Parque como palco da semifinal do Campeonato Paulista diante do Novorizontino. O jogo ainda não tem data marcada, mas deve acontecer entre os dias 26 e 27 de março.

“A Federação Paulista de Futebol (FPF) informou nesta terça-feira (19) que, após realização de vistorias técnicas, liberou para utilização o campo do Allianz Parque, que estava interditado desde 2 de fevereiro. Dessa forma, no Conselho Técnico da entidade, marcado para amanhã, indicaremos o Allianz Parque como local do jogo único da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, em data a ser definida”, afirmou o Palmeiras.

Abel Ferreira faz anotação durante a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP, em Barueri. Foto: Fabio Menotti/Palmeiras

O gramado sintético do Allianz Parque passou por uma reforma após uma série de reclamações feitas pelo Palmeiras, incluindo atletas do clube e o técnico Abel Ferreira. O material termoplástico, que é utilizado para diminuir o impacto na pisada dos atletas, sofreu deformações por causa do calor e da poluição e passou a ficar preso na sola das chuteiras dos jogadores. Por isso, o termoplástico foi substituído por cortiça, que veio de Portugal. O material foi devidamente alocado no gramado sintético e tornando o espaço apto para uso novamente.

Nesta semana, atletas do time sub-20 do Palmeiras realizaram sessões de treinamento no Allianz Parque. Depois, a FPF - que havia vetado o uso do estádio por causa das condições do gramado sintético - fez uma vistoria e notificou o clube alviverde sobre a autorização para o retorno à casa.

Enquanto não pôde atuar no Allianz Parque, o Palmeiras mandou suas partidas do Paulistão na Arena Barueri, que conta com a gestão da presidente do clube, Leila Pereira. Foram cinco jogos no estádio, com média de público de 16 mil torcedores e um prejuízo milionário.