Palmeiras estreia com vitória na Copinha em jogo marcado por queda de energia

O atual campeão Palmeiras estreou com vitória tranquila na Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite desta terça-feira, quando venceu o Juazeirense-BA, por 2 a 0, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. A partida começou atrasada devido à queda de energia.

Os times se preparavam para entrar no gramado, até que os refletores do estádio se apagaram e obrigaram a arbitragem a atrasar o início do confronto. Os times permaneceram o aquecimento até o retorno da energia e a partida foi iniciada sem mais intercorrências.

Com a vitória, o Palmeiras assumiu a liderança isolada do Grupo 3, com três pontos. Mesma pontuação que o Rio Preto-SP, que venceu mais cedo o América-SP, só que tem pior saldo de gols: 2 a 1. O Juazeirense-BA não pontuou e amarga a lanterna da chave.

(Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Com bola rolando, o Palmeiras abriu o placar aos dez minutos, quando Luís Guilherme fez boa jogada pela direita e cruzou para Pedro Lima cabecear para as redes. Não demorou e os paulistas tiveram pênalti marcado em cima de David Kauã e convertida por Ruan Ribeiro, aos 20 minutos.

Com a derrota parcial por 2 a 0, o Juazeirense-BA não se abateu e poderia ter diminuído o prejuízo. Aos 21, Diego Costa foi derrubado por Léo dentro da área e o árbitro marcou pênalti. No minuto seguinte, o mesmo Diego Costa cobrou, mas o goleiro Aranha defendeu no canto direito.

No segundo tempo, o Palmeiras manteve a superioridade técnica, mas não conseguiu fazer mais gols. Muito em razão da boa atuação do goleiro Vinicius, que fez pelo menos duas grandes defesas e segurou a derrota por apenas dois gols de diferença.

Ainda nesta terça-feira, Fluminense e Botafogo estrearam com vitória. O Fluminense derrotou o Porto Vitória-ES, por 1 a 0, no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, pelo Grupo 14. Já o Botafogo goleou o Pinheirense-PA, por 4 a 0, no estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, pelo Grupo 19.

CONFIRA OUTROS JOGOS DA TERÇA-FEIRA:

São Carlos-SP 1 x 1 São-Carlense-SP

Botafogo-RJ 4 x 0 Pinheirense-PA

Tanabi-SP 2 x 1 Portuguesa-SP

Tupã-SP 1 x 2 Velo Clube-SP

Sport-PE 2 x 0 Volta Redonda-RJ

Atlético Guaratinuetá-SP 2 x 1 Gama-DF

União Suzano-SP 0 x 2 Novorizontino-SP

Guarulhos-SP 0 x 1 Flamengo-SP

Ska Brasil-SP 2 x 0 Paraná-PR

Athletico-PR 4 x 1 Picos-PI

Taubaté-SP 0 x 3 Imperatriz-MA

Náutico-PE 0 x 2 Real Ariquemes-RO

Cuiabá-MT 0 x 1 Parauapebas-PA

Comercial-SP 1 x 1 Inter de Limeira-SP

Goiás-GO 1 x 0 Grêmio Pague Menos-CE

Figueirense-SC 1 x 2 Vitória da Conquista-BA

Coritiba-PR 2 x 0 São José-RS

Vitória-BA 0 x 1 Aster-ES

Barretos-SP 2 x 1 São Bento

Rio Preto-SP 1 x 0 América-SP

Fluminense-RJ 1 x 0 Porto Vitória-ES

Mirassol-SP 3 x 1 União ABC-MS

Catanduva-SP 3 x 2 América-RN

Palmeiras-SP 2 x 0 Juazeirense-BA

Ferroviária-SP 2 x 1 Fast Club-AM