Palmeiras estreia no ‘campeonato mais competitivo do mundo’ em busca do 12º título

Maior campeão nacional, o Palmeiras começa a sua trajetória no Brasileirão 2023 neste sábado. O primeiro duelo na defesa do título é contra o Cuiabá, às 16h. O jogo no Allianz Parque abre a competição que o time alviverde se acostumou a ganhar. São 11 títulos, três conquistados nos últimos seis anos.

Único a erguer 11 troféus, o Palmeiras ostenta o melhor aproveitamento da era dos pontos corridos, que começou em 2003, (53,9%, seguido pelo São Paulo com 53,6%), e é o segundo clube com mais vitórias na história do certame (687, atrás do São Paulo, com 689). Nesta edição, a ideia é consolidar sua força no torneio que ganhou no ano passado com 71% de aproveitamento.

Abel e sua comissão técnica completarão 200 partidas pelo Palmeiras neste sábado. São, por enquanto, 117 vitórias, 46 empates, 36 derrotas, 343 gols marcados e 161 gols sofridos. Será a 3ª comissão técnica na história do clube a atingir a marca em uma mesma passagem, igualando às comandadas por Luiz Felipe Scolari entre 1997 e 2000 (254 partidas) e Osvaldo Brandão entre 1971 e 1975 (283).

O treinador português já disse, em mais de uma ocasião, que o Brasileirão é “campeonato mais competitivo do mundo. “É coisa de louco”, afirmou ele em entrevista recente. “É tão competitivo porque junta as melhores equipes de cada Estado num universo de 200 milhões de habitantes, que é o Brasil”.

Artur deve ser titular do Palmeiras contra o Cuiabá Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Ele não dispõe de sete jogadores. A maioria das baixas é por lesão. Apenas Jailson que está afastado, na versão do Palmeiras, por problemas particulares. Ele é alvo de críticas duras da torcida pro apresentações ruins. Na última vez em que atuou, contra o Bolívar, pela Libertadores, foi expulso. O clube sequer inscreveu o atleta no torneio.

Recém-chegado, Artur pode ser utilizado como um articulador, como foi contra o Bolívar em La Paz, já que o titular Raphael Veiga se recupera de lesão na coxa e o seu reserva, Bruno Tabata, está em transição física para voltar a jogar. Rony, Mayke, Piquerez e Atuesta são os outros lesionados.

“No Bragantino já joguei de 10, no meio, de ponta-esquerda, direita, mais aberto, também como centroavante, então não importa onde, vou me dedicar”, afirmou o jogador, cria do Palmeiras, para o qual voltou três anos depois de defender o Bragantino. “Não importa em qual posição, tomara que eu esteja no bolo”.

O Cuiabá tem em seu elenco o controverso e predestinado centroavante Deyverson, herói do Tricontinental do Palmeiras. Será a primeira vez que ele enfrentará o ex-clube no Allianz Parque. “Vou voltar lá pra ganhar”, disse o confiante jogador.

PALMEIRAS X CUIABÁ