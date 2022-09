Palmeiras expulsa 200 cambistas do Avanti após auditoria em venda de ingressos do Allianz Parque

O Palmeiras, em conjunto com uma empresa de auditoria e a Polícia Civil, conseguiu identificar e expulsar cerca de 200 cambistas que se passavam por sócios-torcedores do programa Avanti para obter vantagens na compra de ingresso e depois revendê-los a preços elevados nos arredores do Allianz Parque e pelas redes sociais.

De acordo com nota emitida pelo Palmeiras, a ação conjunta resultou ainda na apreensão de dezenas de ingressos do jogo com o Athletico-PR pela semifinal da Copa Libertadores. Os cambistas que possuíam os ingressos tiveram de prestar depoimento.

Leia também Endrick desconhece estreia pelo Palmeiras e nega ter visitado Milan e PSG: ‘Não acreditem em tudo’

“Estamos empenhados em resolver este problema, que não é somente do Palmeiras, mas de todos os grandes clubes do futebol brasileiro. Já encaminhamos à polícia todas as informações que colhemos até o momento. Ao mesmo tempo, seguimos trabalhando em soluções tecnológicas para acabar com esta prática irregular, que tantos transtornos vêm causando ao nosso torcedor”, explicou a presidente Leila Pereira.

Torcedores do Palmeiras reclamaram inúmeras vezes de dificuldades para adquirir ingressos. Foto: Nelson Almeida/ AFP

Para coibir novos casos e proteger o torcedor do Palmeiras, o clube solicitou à Polícia Civil a instauração de um inquérito para averiguar a profundidade do esquema de cambistas em jogos da equipe alviverde como mandante.

Nas últimas semanas, torcedores do Palmeiras se mostraram indignados com a dificuldade em comprar ingressos dos jogos mesmo com o título de sócio Avanti. Cambistas conseguiam se antecipar na fila da aquisição de entradas e conseguiam comprar dezenas. O Palmeiras ainda deve melhorar o sistema de segurança do site para facilitar que verdadeiros torcedores consigam acompanhar o clube de perto.