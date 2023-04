Palmeiras faz 11 a 0 no Ceará no Brasileirão Feminino

O Palmeiras não tomou conhecimento do Ceará e goleou o rival por 11 a 0 no Brasileirão Feminino. O jogo, que ocorreu no Allianz Parque, é válido pela quinta rodada do torneio. Atuais campeãs da Libertadores, a equipe alviverde fez gols com seis jogadoras diferentes e manteve sua invencibilidade no torneio.

Letícia Ferreira três vezes, Laís Estevam duas, Sorriso também duas, Bia Zaneratto duas vezes, Duda Santos e Dudinha marcaram os tentos da partida. A vantagem começou a ser construída logo no começo da partida, com o primeiro gol sendo marcado logo aos três minutos do primeiro tempo. A vantagem foi construída ao longo da partida.

Com a goleada, o Palmeiras segue na caça aos primeiros colocados do Brasileirão feminino. Após seis rodadas, a equipe chegou aos 14 pontos e está atrás apenas do Corinthians, que tem 100% de aproveitamento até o momento, e do Flamengo, que venceu cinco vezes no campeonato nacional.

Luiz Guilherme Martins/Palmeiras/by Canon Foto: Luiz Guilherme Martins/Palmeiras/by Canon

A situação do Ceará

O Ceará continua como lanterna da competição. A equipe ainda não pontuou e sequer fez um gol. Ao todo, o clube levou gols nas cinco primeiras rodadas do torneio. Essa não é a primeira vez que a equipe do Ceará é goleada na competição.

Na rodada de estreia do torneio, o Ceará sofreu uma derrota por 14 a 0 contra o Corinthians. A partida ficou marcada pelo choro da goleira Yasmin, que deixou o gramado do Estádio Nogueirão aos prantos e foi consolada pelas jogadoras do Parque São Jorge.

O Ceará, que conquistou o acesso inédito a elite da modalidade no ano passado, viu seu departamento de futebol feminino ser extinto por conta de cortes de custos do clube. Para seguir no torneio, o time joga com uma equipe formada por atletas de sua base.