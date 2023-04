Palmeiras faz 4 a 2 no Tombense de virada e abre boa vantagem na Copa do Brasil

Tetracampeão da Copa do Brasil, o Palmeiras começou sua jornada na competição nesta quarta-feira com vitória de virada por 4 a 2 sobre o Tombense. No Allianz Parque, o atual campeão paulista demorou a engrenar, mas, quando o fez, levou quatro minutos para marcar dois gols e virar ainda no primeiro tempo. No segundo, os anfitriões fizeram mais dois gols e levaram um.

Em grande fase, Gabriel Menino e Flaco López marcaram dois bonitos gols no primeiro tempo. Na etapa final, Gustavo Gómez bateu com precisão pênalti sofrido por Rafael Navarro, que anotou o quarto. O Tombense foi às redes com dois golaços, anotados por Matheus Frizzo e Marcelinho. Vítima de zebra há dois anos, quando caiu para o CRB, o Palmeiras jogará com certa tranquilidade o duelo da volta.

O triunfo por 4 a 2 em casa permite que o Palmeiras possa até perder a partida da volta, que, ainda assim, se classifica às oitavas de final. Os times se reencontram daqui a duas semanas, em Minas Gerais. No sábado, às 16h, a equipe de Abel Ferreira inicia a defesa do título brasileiro. Estreia contra o Cuiabá, em casa.

Talvez pela ressaca do título paulista, o Palmeiras começou um pouco desatento. A desconcentração custou um gol que, vale destacar, foi marcado com méritos pelo Tombense. Matheus Frizzo, livre na entrada da área, acertou um bonito chute que Weverton, em seus melhores dias, teria defendido.

Raphael Veiga e Rony, machucados, fizeram falta. Afinal, são eles o principal garçom e o artilheiro do time. Mas não fizeram falta ainda maior porque Gabriel Menino e Flaco López vivem grande fase. Saíram do pé calibrado do volante o gol de empate e da cabeça do atacante argentino o da virada.

Ambos marcaram na goleada que garantiu o 25º título estadual ao Palmeiras. Nesta quarta, Menino fez o do empate com um potente chute de fora da área que bateu na trave antes de entrar aos 36 minutos. Aos 40, López guardou de cabeça após contra-ataque bem amarrado que contou com assistência perfeita de Vanderlan. Houve mais chances para marcar, dos dois lados, mas os goleiros se saíram bem.

Abel Ferreira esteve à beira do gramado graças a um efeito suspensivo aceito pelo STJD, que converteu em doações a entidades assistenciais a suspensão por dois jogos imposta ao técnico pela expulsão na decisão da Supercopa do Brasil. Ele fez modificações cedo no segundo tempo e elas deixaram o time mais lento.

Rafael Navarro e Breno Lopes nas vagas de Jhon Jhon e Endrick quebrou o ritmo até então imposto pelos anfitriões. Mas a equipe mineira, com suas limitações, não incomodou ofensivamente. O Palmeiras, assim, continuou dono das ações, porémsem o volume e a efetividade mostrados no primeiro tempo.

Até que o jogo se abriu nos minutos finais, com três gols. Rafael Navarro acordou e foi o protagonista do segundo tempo. Ele sofreu pênalti que o capitão Gustavo Gómez converteu e fez o quarto, num arrojado sem pulo depois de assistência de Gómez de cabeça. Entre esses dois gols palmeirenses, o time de Tombos fez um golaço com Marcelinho que mantém a equipe ainda viva, mas em grande desvantagem para a volta.

PALMEIRAS 4 X 2 TOMBENSE

Gols: Matheus Frizzo, aos 9, Gabriel Menino, aos 36, e López, aos 40 do 1ºT; Gómez, aos 42, Marcelinho, aos 44, Navarro, aos 51 do 2ºT.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Luan e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Jhon Jhon (Navarro); Dudu (Giovani), López (Luis Guilherme) e Endrick (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira.

TOMBENSE: Felipe Garcia; Kevin, Wesley, Roger Carvalho e Guilherme Santos; Elton (Luiz Fernando), Bruno Silva e Matheus Frizzo (Egídio); Jaderson (Marcelinho), Daniel Amorim (Fernandão) e Alex Sandro (Keké). Técnico: Marcelo Chamusca.

Juiz: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ).

Amarelos: Jaderson, Roger Carvalho, Daniel Amorim, Bruno Silva.

Público: R$ 1.463.935,24.

Renda: 33.603 torcedores.

Local: Allianz Parque.