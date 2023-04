Próximo desafio do Palmeiras é recuperar jogadores machucados, como Rony; lista é grande

O Palmeiras tem muito a comemorar depois de erguer mais uma taça, a do Paulistão 2023, mas também a lamentar. A lista de lesões está mais extensa com a inclusão de Raphael Veiga e Rony. O meio-campista vai passar por exames nesta semana para determinar a gravidade do problema na coxa direita. Ele sentiu o problema no começo do duelo com o Água Santa. Já o atacante será submetido a uma cirurgia no antebraço direito.

Rony fraturou o antebraço durante a preparação para as finais do Estadual contra o Água Santa. Mesmo assim, pediu para jogar e seu desejo foi atendido pela comissão técnica de Abel Ferreira. Para poder atuar, o camisa 10 passou por um tratamento conservador provisório.

Com mais uma taça para a conta, Rony agora será operado. A cirurgia para tratamento da lesão está programada para o início desta semana. “Você vê o raio-X, ele mostra o braço partido mesmo, mas o Rony pediu para jogar”, contou Abel. A decisão de liberá-lo passou pelo entendimento dos médicos responsáveis de modo a não prejudicar a situação do jogador. Segundo o treinador, Rony será desfalque por “no mínimo um mês e meio”. Deve perder entre 12 a 15 jogos.

Raphel Veiga e Rony serão desfalques do Palmeiras no início do Brasileirão de 2023 Foto: EFE/ Isaac Fontana

“Quero agradecer ao Rony por todo o esforço. Não sei se todos do grupo sabem, mas ele quebrou mesmo o braço. Ele me disse: ‘É final, não me tira’”, afirmou o treinador.

Raphael Veiga mostrou desconforto no músculo posterior da coxa direita no início da partida contra o Água Santa no Allianz Parque. Ele recebeu atendimento médico por duas vezes, mas seguiu em campo. Foi substituído apenas no segundo tempo, quando o Palmeiras já ganhava por 3 a 0.

Com os dois novos problemas para Abel Ferreira, o Palmeiras tem agora seis baixas para a sequência da temporada, que promete ser desgastante, com Brasileirão e Copa do Brasil, além da Libertadores. O Campeonato Brasileiro começa no fim de semana. Atuesta (cirurgia no joelho direito), Bruno Tabata (lesão na coxa esquerda), Piquerez (entorse no joelho direito) e Mayke (entorse no tornozelo direito) são os outros lesionados do elenco.

Continua após a publicidade

Na quarta-feira, às 20h, o Palmeiras estreia na Copa do Brasil contra a Tombense. O jogo será novamente no Allianz Parque. Recém-contratado, Artur é desfalque também para esse duelo porque já disputou a competição pelo Red Bull Bragantino. Não pode, portanto, atuar. Abel já tem um plano, mas ainda vai testá-lo para a Copa do Brasil. Se der certo, ele poderá ser usado também no Brasileirão.