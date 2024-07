Palmeiras e Flamengo se enfrentam três vezes em 10 dias, com Copa do Brasil e Brasileirão

As datas ainda serão definidas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), mas os jogos de ida acontecerão na semana do dia 31 de julho e os de volta na semana do dia 7 de agosto.

Depois de medirem forças na Copa do Brasil, os times se encontram pela 22ª rodada do Brasileirão. No dia 11 de agosto, Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã.