Palmeiras visita Fortaleza na Copa do Brasil para selar vaga e abafar polêmica de Abel Ferreira

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, sendo único invicto no torneio, atual campeão paulista e com vaga encaminhada para as quartas de final da Copa do Brasil. Poderia ser um mar de rosas para o Palmeiras, mas espinhos apareceram no último fim de semana diante de nova polêmica com o técnico Abel Ferreira como protagonista. Diante do Fortaleza, nesta quarta-feira, às 19h, na Arena Castelão, a equipe alviverde quer confirmar a classificação e redirecionar o foco para não perder o rumo na temporada. A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

No último domingo, o Palmeiras somou seu terceiro empate consecutivo no Brasileirão, diante do Atlético-MG. Para além do polêmico impedimento anotado em golaço de Rony, os holofotes se voltaram para Abel. O técnico tomou o celular da mão do jornalista Pedro Spinelli, que gravava uma discussão entre o diretor de futebol, Anderson Barros, e o quarto árbitro Ronei Alves na zona mista do Mineirão. O português se desculpou pelo ato, mas as discussões do futebol brasileiro ficaram centradas nele nos últimos dias. Uma classificação sem sustos na Copa do Brasil está no script e pode ajudar a abafar a polêmica.

No jogo de ida, no Allianz Parque, o Palmeiras conseguiu uma importante vitória por 3 a 0. A boa vantagem permite ao clube alviverde perder por até dois gols de diferença para avançar. Se perder por 3 a 0, 4 a 1, 5 a 2 ou quaisquer outros placares com três gols de vantagem para o Fortaleza, a vaga será decidida nos pênaltis. Ao time tricolor resta vencer ao menos por quatro gols de diferença para chegar às quartas de final.

Weverton e Raphael Veiga conversam durante atividade na Academia de Futebol. Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

Apesar da longa sequência usando os titulares, Abel não poupou seu principais atletas da viagem, mas pode optar por mesclar a equipe. Dois desfalque são certos: lateral-direito Marcos Rocha, que voltou a sentir uma lesão, e Artur, que já atuou na Copa do Brasil pelo Red Bull Bragantino e não pode defender outras cores ao longo do torneio. Essa partida encerra uma série de quatro jogos consecutivos do Palmeiras longe do Allianz Parque. No próximo domingo, o time volta a atuar em casa, contra o Coritiba, pelo Brasileirão.

“É muito jogo em sequência e muitos fora de casa. É normal que às vezes a gente sinta um pouco de cansaço. São viagens e jogos com intensidade, mas todo mundo aqui tem um nível de comprometimento muito bom com aquilo que precisa ser feito e o Palmeiras dá toda a estrutura para podermos nos recuperarmos da melhor maneira possível para a partida seguinte. O Abel fala muito para fazermos o nosso melhor nas circunstâncias que temos. Vamos para mais uma viagem, temos uma vantagem grande, mas temos de ter inteligência para podermos voltar com a classificação”, afirmou Raphael Veiga antes da viagem ao Ceará.

Na capital cearense, o Palmeiras também defende uma sequência de 15 jogos sem perder na temporada. Uma vitória poderá trazer ainda outra marca: 100 triunfos do time na história da Copa do Brasil. O Fortaleza, por sua vez, quer usar esse duelo para reafirmar a boa fase após duas vitórias seguidas. “É bom vencer, ainda mais quando se merece ganhar, é muito importante para o ânimo de todos”, disse o técnico Juan Pablo Vojvoda.

FORTALEZA x PALMEIRAS