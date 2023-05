Palmeiras encara o Grêmio para igualar recorde de vitórias consecutivas no Allianz Parque

O Palmeiras enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira, 10, em duelo da quinta rodada do Brasileirão, com a ideia de igualar o recorde de vitórias consecutivas na história do Allianz Parque. Atualmente com nove triunfos seguidos, desde 9 de fevereiro deste ano, o time de Abel Ferreira está a um da melhor marca já obtida na arena, de dez resultados positivos consecutivos, entre janeiro e abril de 2022.

A equipe está invicta há 26 partidas em sua casa. São 20 vitórias e seis empates que lhe fazem ostentar a segunda maior sequência sem derrotas na história de seu estádio - o recorde é de 28 jogos, alcançado entre agosto de 2016 e junho de 2017 (21 vitórias e sete empates).

Neste ano, o Palmeiras ainda não perdeu em sua arena e registra o melhor aproveitamento da história, com 87,8% de aproveitamento - nove vitórias e dois empates em dez jogos. O plano é usar a força que tem jogando como anfitrião para ganhar do Grêmio, para o qual não perde há seis partidas, e se manter entre os líderes do Brasileirão.

Abel Ferreira está satisfeito com série invicta do Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O time está invicto no torneio, com dez partidas, e aparece na vice-liderança. Vem embalado depois de enfiar 5 a 0 no Goiás na última rodada. “O Grêmio é um time muito grande, subiu agora da Série B, mas está totalmente novo, com jogadores novos e com a liderança do Luís, que deixa o elenco deles maior ainda”, afirmou o lateral-esquerdo uruguaio Piquerez, citando o compatriota Luis Suárez.

Piquerez, porém, não vai encontrar Suárez porque Renato Gaúcho decidiu preservar o veterano atacante, desgastado fisicamente. O Grêmio tem sete pontos e ocupa a sétima colocação na tabela de classificação.

PALMEIRAS X GRÊMIO

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

GRÊMIO: Gabriel Grando; Thomas Luciano, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti (Carballo) e Lucas Silva; Bitello, Cristaldo e Vina; Galdino. Técnico: Renato Gaúcho.

Juiz: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC).

Horário: 21h30.

Local: Allianz Parque.

TV: Globo e Premiere.