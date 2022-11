Palmeiras hendecacampeão: relembre todos os jogos e gols da campanha do título brasileiro

Publicidade

Pela décima primeira vez, o Palmeiras se sagrou campeão brasileiro - o terceiro na era do Brasileirão de pontos corridos. Em uma campanha que começou com tropeços, a equipe de Abel Ferreira assumiu, ainda na décima rodada, a liderança - a qual nunca mais escapou das suas mãos.

Corinthians, Flamengo, Fluminense e Internacional foram alguns dos concorrentes mais próximos na competição, mas os triunfos nos confrontos diretos garantiram a sequência do Palmeiras na liderança. Relembre, a partir deste levantamento do Estadão, todos os jogos e gols que garantiram o hendecacampeonato antecipadamente ao Palmeiras, o terceiro na era dos pontos corridos, após 35 rodadas.

O jogador Endrick, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do C Athletico Paranaense, durante partida válida pela trigésima quarta rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, na Arena da Baixada. (Foto: Cesar Greco)

Palmeiras 2 x 3 Ceará (1ª rodada)

O Palmeiras foi surpreendido pelo Ceará em casa na estreia. O time visitante mostrou um ótimo futebol, fez 3 a 2 e derrotou o campeão paulista no Allianz Parque. O Ceará abriu 2 a 0 no placar, chegou a tomar um susto do Palmeiras durante todo o segundo tempo, mas garantiu a vitória na reta final. Vina foi expulso nos acréscimos, o que não evitou a vitória do Ceará.





Goiás 1 x 1 Palmeiras (2ª rodada)

Ainda sem jogar seu melhor futebol, o Palmeiras garantiu um empate sofrido com o Goiás na segunda rodada. A boa exibição do goleiro Tadeu, a incompetência nas finalizações e a falta de criatividade impediram que o Palmeiras vencesse seu primeiro jogo no torneio, mas o gol de Rony, aos 51 minutos do segundo tempo, garantiu o ponto para o alviverde fora de casa.

Palmeiras 3 x 0 Corinthians (3ª rodada)

No clássico com o Corinthians, a equipe de Abel Ferreira desencantou: 3 a 0 sobre o então líder da competição - gols de Gustavo Gómez, Rony e Dudu. O dérbi também marcou o início da arrancada da equipe até assumir a liderança.

Flamengo 0 x 0 Palmeiras (4ª rodada)

Finalistas da edição de 2021 da Libertadores, Flamengo e Palmeiras protagonizam uma das principais rivalidades modernas do futebol. O jogo adiantado da quarta rodada do Brasileirão e com torcida única terminou, contudo, sem gols, no Maracanã, lotado com quase 70 mil flamenguistas.

Palmeiras 1 x 1 Fluminense (5ª rodada)

Ainda em busca de sua primeira vitória no Allianz Parque pela competição, o Palmeiras perdeu uma oportunidade preciosa de se aproximar dos líderes ao empatar por 1 a 1 com o Fluminense. Dudu e Cano foram às redes no bom jogo disputado em São Paulo.

Palmeiras 2 x 0 Red Bull Bragantino (6ª rodada)

Na sexta rodada, o Palmeiras conquistou sua primeira vitória no Allianz Parque. No duelo dos técnicos mais longevos do futebol brasileiro, Abel Ferreira levou a melhor sobre Maurício Barbieri, e o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Danilo e Raphael Veiga, este de pênalti.

Juventude 0 x 3 Palmeiras (7ª rodada)

Continuando a subir pela tabela, o Palmeiras chegou à vice-liderança ao superar o Juventude fora de casa por 3 a 0, em Caxias do Sul. Com um futebol eficiente, o time paulista fez dois gols no primeiro tempo, o terceiro nos acréscimos no final da partida, e garantiu um importante resultado na competição. Rafael, Rony e Gabriel Menino foram às redes.

Santos 0 x 1 Palmeiras (8ª rodada)

Em clássico com o Santos na Vila Belmiro, o Palmeiras se tornou pela primeira vez líder do Brasileirão, ainda que de forma provisória. Com uma vitória por 1 a 0, a equipe alviverde chegou aos 15 pontos, depois de um início irregular na competição.

Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG (9ª rodada)

Resultado recorrente nos últimos tempos quando Palmeiras e Atlético Mineiro se encontram, o empate sem gols prevaleceu no duelo entre dois dos principais times do futebol brasileiro, em uma apresentação abaixo das expectativas dos torcedores. 40.235 torcedores lotaram o Allianz Parque para acompanhar o bom desempenho defensivo das equipes.

Palmeiras 4 x 0 Botafogo (10ª rodada)

A derrota do Corinthians para o Cuiabá possibilitou que, com uma vitória simples sobre o Botafogo, o Palmeiras assumisse a liderança em definitivo. No Allianz Parque, 4 a 0 sobre o Botafogo, placar que mostrou a diferença entre os clubes dentro de campo. Naquela noite, o Palmeiras contou com as estrelas de Rony (dois gols), Gustavo Scarpa e Wesley. Três gols em 34 minutos e a liderança garantida e nunca mais perdida.

Coritiba 0 x 2 Palmeiras (11ª rodada)

Após garantir a liderança, o Palmeiras visitou o Coritiba, fora de casa, no Couto Pereira, estádio em que o alviverde não vencia desde 1989. Com gols de Dudu e Rony, evitou que o Corinthians o ultrapassasse na ponta da tabela e quebrou o tabu histórico no Paraná.

Palmeiras 4 x 2 Atlético-GO (12ª rodada)

O Palmeiras vinha tendo dificuldades contra o Atlético-GO. Aos 28 minutos, o zagueiro Luan marcou um gol-contra e abriu o placar para os visitantes, mas em poucos minutos no final do primeiro tempo fez quatro gols, com uma atuação avassaladora, e bateu o rival por 4 a 2, garantindo mais três pontos e se isolando na liderança.

São Paulo 1 x 2 Palmeiras (13ª rodada)

O clássico entre São Paulo e Palmeiras parecia que seria o fim da sequência de vitórias de Abel Ferreira pelo Brasileirão. Em quase 90 minutos, o alviverde teve a sua pior atuação no campeonato até então e perdia para o tricolor paulista, com um gol polêmico marcado por Patrick. Nos acréscimos, com quatro atacantes em campo, o Palmeiras conseguiu uma virada heróica, com gols de dois zagueiros: Gustavo Gómez e Murilo. Vitória e vantagem na ponta garantida.

Avaí 2 x 2 Palmeiras (14ª rodada)

Após dois jogos seguidos contra o São Paulo - pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil -, o Palmeiras entrou em campo com um time misto, sem alguns titulares poupados por Abel Ferreira. O empate em 2 a 2 - gols de Gustavo Scarpa e Rony - manteve a diferença de três pontos na dianteira da competição.

Palmeiras 0 x 2 Athletico-PR (15ª rodada)

No braço de ferro entre Felipão e Abel Ferreira, dois dos principais treinadores da história palmeirense, o veterano levou a melhor. O Athletico Paranaense superou o Palmeiras por 2 a 0, para decepção de mais de 39 mil torcedores no Allianz Parque. Essa foi a segunda - e a última - derrota do alviverde no Brasileirão. O resultado também encerrou uma sequência de 13 jogos de invencibilidade do time no torneio.

Fortaleza 0 x 0 Palmeiras (16ª rodada)

Em um jogo que não terminou por conta de um apagão de energia na Arena Castelão, Fortaleza e Palmeiras não saíram do 0 a 0. O empate sem gols pode ser creditado ao ótimo desempenho dos dois goleiros: Fernando Miguel e Weverton.

Palmeiras 1 x 0 Cuiabá (17ª rodada)

Após três jogos sem vencer, o Palmeiras reencontrou o caminho das vitórias diante do Cuiabá. Gabriel Veron, na sua última partida antes de se transferir para o Porto, marcou o único gol do confronto e o 100º do Palmeiras em 2022.

América-MG 0 x 1 Palmeiras (18ª rodada)

A partida contra o América-MG sacramentou a superioridade do Palmeiras no Brasileirão, com o título simbólico do primeiro turno. Com um golaço, Gustavo Scarpa decidiu em Belo Horizonte. O gol do meio-campista assegurou o triunfo por 1 a 0, que fez o time alviverde abrir uma vantagem um pouco maior no ponteiro.

Palmeiras 2 x 1 Internacional (19ª rodada)

Para encerrar o primeiro turno, o Palmeiras ganhou do time que se tornaria o seu principal rival na briga pelo título. Fez 2 a 1 em um jogo duro, com o triunfo assegurado nos minutos finais graças ao gol de Gabriel Menino. Gómez havia marcado no início antes de Alemão empatar. Vantagem encaminhada para os 19 jogos seguintes da competição.

Corinthians 0 x 1 Palmeiras (22ª rodada)

Uma final adiantada. Chegando na 22ª rodada, seis pontos separavam Palmeiras e Corinthians no Campeonato Brasileiro. Com nervos à flor da pele, o dérbi paulista foi tenso, do início ao fim, sem uma partida brilhante, mas eficiente dos comandados de Abel Ferreira.

Fagner errou uma inversão de bola no meio-campo, que resultou no gol contra de Roni que decretou o triunfo do time alviverde, invicto contra seu maior rival em 2022.

Palmeiras 1 x 1 Flamengo (23ª rodada)

Em novo jogo com cara de final antecipada, o Palmeiras saiu atrás no placar para o time reserva do Flamengo, mas reagiu e empatou a partida em 1 a 1.. O duelo entre os dois clubes mais vencedores do futebol brasileiro nos últimos anos foi equilibrado e sem grandes emoções. O resultado manteve a equipe alviverde no primeiro lugar.

Fluminense 1 x 1 Palmeiras (24ª rodada)

O Palmeiras visitou o então vice-colocado Fluminense no Maracanã e arrancou um empate importante fora de casa no duelo da 24ª rodada. O gol alviverde foi em grande estilo. Depois de várias tentativas fracassadas em jogos anteriores de marcar um gol de bicicleta, o atacante Rony balançou a rede e anotou uma pintura. O time carioca empatou a partida após cobrança de escanteio e colocou duas bolas na trave.

Red Bull Bragantino 2 x 2 Palmeiras (25ª rodada)

O Palmeiras mostrou que tem um elenco forte, apesar de ter empatado a terceira partida seguida. Com os titulares poupados para a semifinal da Libertadores, a equipe reserva foi a campo e começou perdendo para o Red Bull Bragantino por 2 a 0, mas fez dois gols na etapa final e ficou no 2 a 2. Cleiton (contra) e Merentiel marcaram.

Palmeiras 2 x 1 Juventude (26ª rodada)

O Palmeiras suou, mas venceu o Juventude por 2 a 1, após três empates seguidos. A equipe alviverde saiu na frente do placar no primeiro minuto do segundo tempo, levou o empate, mas Zé Rafael, após cobrança de escanteio, marcou o gol da vitória, um dos muitos do time de bola parada na temporada.

Palmeiras 1 x 0 Santos (27ª rodada)

O Palmeiras ampliou a série invicta sobre o rival Santos para dez partidas com a vitória por 1 a 0, no Allianz Parque. Em mais um gol de escanteio, o time alviverde saiu vencedor do clássico graças ao faro artilheiro do uruguaio Merentiel. Mas o jogo não foi fácil. A expulsão de Danilo aos 14 minutos do segundo tempo quase complicou os planos de Abel Ferreira.

Atlético-MG 0 x 1 Palmeiras (28ª rodada)

O Palmeiras colocou à prova sua invencibilidade fora de casa no Brasileirão e bateu o Atlético-MG por 1 a 0, no Mineirão, com gol do zagueiro Murilo. A vitória do time, desfalcado de cinco jogadores, foi assegurada mesmo com erros da arbitragem de Marcelo de Lima Henrique, que ignorou um pisão dentro da área em Atuesta e anulou um gol legal de Breno Lopes.

Botafogo 1 x 3 Palmeiras (29ª rodada)

O Palmeiras deu um grande passo rumo ao título brasileiro ao vencer o Botafogo por 3 a 1, no Rio, e ampliar a vantagem na liderança para inéditos dez pontos. A vitória, de virada, mostrou a força do time para superar a desvantagem inicial no placar, com uma atuação convincente. Scarpa, Mayke e Dudu marcaram os gols da equipe.

Palmeiras 4 x 0 Coritiba (30ª rodada)

A contagem regressiva para o décimo primeiro título brasileiro continuou após a goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba, no Allianz Parque. A grande atuação da equipe também foi marcada pela estreia do jovem fenômeno Endrick, de apenas 16 anos, que jogou durante 20 minutos.

Atlético-GO 1x1 Palmeiras (31ª rodada)

O Palmeiras fez uma apresentação ruim, considerando o padrão de atuação que estabeleceu no Brasileirão, e empatou por 1 a 1 com o Atlético Goianiense fora de casa. Ansioso, o time marcou graças ao zagueiro Murilo, que anotou o seu quarto gol na competição.

Palmeiras 0 x 0 São Paulo (32ª rodada)

O Palmeiras chegou a ter dois jogadores a mais no Choque-Rei, empilhou chances, mas ficou só no 0 a 0 em clássico disputado no Allianz Parque. Scarpa perdeu um pênalti na partida em que o goleiro tricolor Felipe Alves parou o ataque palmeirense com defesas importantes.

Palmeiras 3 x 0 Avaí (33ª rodada)

O Palmeiras mostrou superioridade e não teve dificuldades para derrotar o Avaí por 3 a 0, em casa. Os gols da vitória foram marcados por Gustavo Scarpa, de pênalti, Dudu, autor de um golaço, e o jovem Vanderlan. Com o resultado, o time de Abel Ferreira somou 24 rodadas na ponta da tabela.

Athletico-PR 1x3 Palmeiras (34ª rodada)

O jovem fenômeno Endrick impediu o que seria a primeira derrota na condição de visitante do Palmeiras no Brasileirão e mudou a história de uma partida complicada na Arena da Baixada. Em Curitiba, o garoto teve participação decisiva no triunfo de virada, por 3 a 1, sobre o Athletico-PR, ao participar da jogada do primeiro gol e anotar o segundo. O atacante de 16 anos se tornou o mais jovem a marcar na história do Palmeiras e do Campeonato Brasileiro.

Palmeiras 4 x 0 Fortaleza (35ª rodada)

Jogando no Allianz Parque e entrando em campo já campeão do Brasileirão, o Palmeiras foi avassalador. Com gols de Rony, duas vezes, Dudu e Enderick, o time paulista goleou o Fortaleza por 4 a 0 e fez a festa do título ser completa.