Palmeiras homenageia time campeão paulista de 1993 no Allianz Parque no intervalo do jogo de domingo

O intervalo da partida entre Palmeiras e Coritiba neste domingo foi de homenagem. No gramado do Allianz Parque, o time paulista trouxe alguns dos jogadores que participaram da conquista do Campeonato Paulista de 1993, que encerrou o incômodo jejum de 17 anos sem título do time.

No Allianz Parque, estavam presentes: Sérgio, Velloso, Cláudio, João Luís, Tonhão, Antônio Carlos Zago (técnico do Coritiba), Edinho Baiano, Alexandre Rosa, César Sampaio, Mazinho, Zinho, Paulo Sérgio, Jeancarlo, Juari, Edmundo, Sorato e Maurílio. Esses atletas foram responsáveis em quebrar o jejum do Palmeiras. O estádio era o Palestra Itália. O time era conhecido como o Palmeiras da Parmalat.

A grande decisão do Estadual daquele ano aconteceu num dia 12 de junho e até os dias atuais é conhecido como “Dia da Paixão Palmeirense”, visto que a data coincide com o Dia dos Namorados comemorado no Brasil.

Casa do Palmeiras, Allianz Parque recebe os campeões paulista de 1993 Foto: Amanda Perobelli/Reuters

A homenagem aos ídolos palmeirenses veio acompanhada do lançamento de uma camiseta comemorativa, que relembra justamente a histórica conquista. Disponível apenas pela loja oficial do clube, o fardamento está disponível nos modelos de manga curta ou longa e conta com as tradicionais listras brancas verticais que marcou época.

“O título paulista de 1993 é uma das principais conquistas da história do Palmeiras, e a camisa usada naquele ano ganhou o coração dos torcedores”, afirmou Leila Pereira em comunicado oficial no site do clube. “Temos muito orgulho do que estamos vivendo com o Palmeiras no presente, mas também valorizamos o nosso passado vitorioso”, completou a presidente da equipe.

O título do Palmeiras teve um gosto ainda mais especial naquele dia. Afinal, a equipe alviverde derrotou o rival Corinthians pelo amplo placar de 4 a 0 em pleno Morumbi, casa de outro algoz, o São Paulo. Além da conquista, a campanha também foi marcante: 26 vitórias em 38 jogos, com apenas seis empates e seis derrotas, com 72 gols marcados. O técnico era Vanderlei Luxemburgo.