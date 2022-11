Palmeiras inicia pré-temporada para 2023 em dezembro com ‘treinos remotos’

Publicidade

Primeiro time grande a começar trabalhar forte em 2022, o Palmeiras também vai iniciar a preparação para a próxima temporada antes dos concorrentes. Já na segunda quinzena de dezembro, os jogadores se reunirão para o pontapé inicial nas atividades. A diferença é que os primeiros treinos serão remotos, até a reapresentação, agendada para 2 de janeiro, primeiro dia útil do próximo ano.

Foram 74 jogos disputados no ano e o trabalho bem-feito pelos departamentos físicos e fisiológicos acabou sendo vital para a equipe se manter em alto nível ao longo de todos os meses. Usar um trabalho remoto será um cuidado do Palmeiras para evitar que o elenco acabe fora das condições necessárias.

O planejamento de 2023 foi traçado em conjunto com a comissão técnica de Abel Ferreira visando a boa recuperação física e mental dos atletas. A ideia é ter uma largada em alto nível já em janeiro, quando iniciará a defesa do título estadual. A tabela ainda não foi divulgada, mas a primeira rodada do Paulistão será a partir de 14 de janeiro.

Abel Ferreira observa desempenho do Palmeiras durante duelo com o Inter no Beira-Rio. Foto: Diego Vara/ Reuters

“O Palmeiras foi a equipe que mais jogou nas últimas três temporadas não só no futebol brasileiro, mas também entre as grandes equipes do futebol mundial. Isso gera um grande nível de fadiga, principalmente mental. Na temporada 2022 tivemos de antecipar a volta das férias e, consequentemente, entrar em um nível de alta performance mais cedo por conta do Mundial, mantendo esse nível de janeiro a novembro”, avalia Daniel Gonçalves, coordenador científico do clube, explicando o motivo de optarem pelos treinos remotos.

“Conseguiremos monitorar a intensidade e qualidade das atividades em tempo real, mesmo com os jogadores realizando essas atividades à distância. O terceiro momento serão os treinos coletivos, similares ao que foram feitos durante a pandemia, com treinos online que os atletas realizarão em seu local de escolha”, diz. “Eles terão que destinar um local adequado para o treinamento de ordem neuromuscular ou metabólica, ou seja, trabalhos físicos. Durante 15 dias, os jogadores realizarão a pré-temporada à distância. Diariamente o atleta fará o treinamento monitorado pelo clube e isso permitirá com que cheguem ao dia 2 de janeiro tendo realizado uma pré-temporada física, com o devido descanso mental, para suportar bem os desafios de 2023″, garante Daniel Gonçalves.

“O Palmeiras tem um cuidado muito grande com o bem-estar social. Existem manobras para deixar os atletas bem no aspecto mental, como retornar rapidamente dos jogos em voos fretados, abreviar períodos de concentração, facilitar o convívio com familiares, e acreditamos que ao fazer isso aceleramos a recuperação mental. Fisicamente, conseguimos manter a performance ao longo da temporada, mas verificamos por avaliações e reuniões que precisávamos prolongar o período de descanso mental dos atletas”, conclui.