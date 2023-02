Palmeiras inicia sequência para garantir liderança geral do Paulistão e decidir fase final em casa

Classificado antecipadamente para as quartas de final, o Palmeiras depende apenas dos seus resultados para garantir a liderança do Grupo D e a melhor campanha da primeira fase, condição que garante vantagens no decorrer do torneio. Para isso, basta vencer os três jogos restantes. O primeiro deles é o RB Bragantino nesta quarta-feira, 22, no Allianz Parque. Os próximos são Ferroviária (casa) e Guarani (fora).

O técnico deve manter a equipe considerada titular para o jogo das 21h35. Para o goleiro Weverton, o mais importante é manter o padrão de atuação. A equipe vem de um empate por 2 a 2 com o Corinthians, resultado que interrompeu a sequência de cinco vitórias consecutivas. Único invicto no Paulistão, o time alviverde não perde há 18 jogos no Allianz Parque, em todos os torneios. O Bragantino está na segunda colocação do Grupo A.

O goleiro Weverton acredita no poder do Palmeiras jogando no Allianz Parque Foto: Cesar Greco / Palmeiras

“Contra o Bragantino é sempre um confronto duro. É o nosso objetivo fazer o maior número de pontos, terminar essa primeira fase na primeira posição. Estamos bem, temos de manter esse padrão de atuação e performance jogo a jogo”, afirmou o goleiro Weverton.

O dono da melhor campanha jogará em casa nas quartas de final. Como o regulamento prevê a soma de pontos, o maior pontuador largará na frente também para a definição dos mandos na semi e numa eventual decisão. O principal rival do Palmeiras neste momento é o São Bernardo, vice-líder do Grupo D e da classificação geral com 20 pontos, um a menos que o time alviverde. Mas os dois devem se enfrentar nas quartas.

Nos outros grupos, o São Paulo ainda pode superar a pontuação alviverde antes de uma eventual final. Mas, para isso, dependeria de tropeços do rival. Se terminarem empatados em pontos, os critérios de desempate são número de vitórias, saldo de gols e número de gols marcados.

PALMEIRAS x RB BRAGANTINO

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Endrick. Técnico: Abel Ferreira

RB BRAGANTINO: Cleiton (Maycon Cleiton); Andres Hurtado, Lucas Cunha, Natan e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Bruninho; Artur, Sorriso e Alerrandro. Técnico: Pedro Caixinha

DIA: Quarta-feira (22/2)

HORÁRIO: 21h35

ÁRBITRO: Douglas Flores

TV: Record e Premiere