Palmeiras instala telão atrás de palco no Allianz Parque para jogo com o Fortaleza

O Palmeiras encontrou uma solução para ter reforço de público no jogo que pode carimbar seu 11º título do Campeonato Brasileiro. O jogo com o Fortaleza, que acontece nesta quarta-feira no Allianz Parque, terá telões instalados no setor Gol Norte da arena alviverde, atrás do palco que está montado para o show do cantor canadense Michael Bublé.

Michael Bublé fará uma apresentação no Allianz Parque no próximo dia 5 de novembro. Por isso, já foi montado o palco atrás do Gol da Ferradura (atual Gol Norte). Por isso, a capacidade do estádio para o jogo decisivo do Palmeiras com o Fortaleza seria reduzido em cerca de 25%.

Para contornar tal situação, o Palmeiras montará um mega telão e outros dois telões na estrutura do palco, voltados para as arquibancadas. Os ingressos para o setor serão gratuitos e exclusivos para sócios Avanti. Cada sócio poderá resgatar uma única entrada a partir das 10h desta terça-feira.

Foto da final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras x São Paulo realizado no Allianz Parque. Na foto palco montado para show. Foto: Felipe Rau/ Estadão

Essa não é a primeira vez que o Palmeiras recorre à montagem de telões. A mesma situação aconteceu na final do Campeonato Paulista desta temporada. Na ocasião, o clube alviverde precisava de uma virada sobre o São Paulo para se sagrar campeão e conseguiu fazê-lo ao golear o rival por 4 a 0.

O Palmeiras enfrenta o Fortaleza às 21h30, mas poderá entrar em campo já campeão. Isso se deve ao fato de o Internacional jogar às 16h com o América-MG, em Belo Horizonte. Caso a equipe colorada não vença seu jogo, o torcedor palestrino poderá soltar o grito de campeão. Se o time gaúcho vencer, ao Palmeiras basta uma vitória simples para se sagrar vencedor do Brasileirão.