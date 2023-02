Palmeiras ajuda povo Yanomami no Allianz Parque e joga para manter liderança geral do Paulistão

Único invicto do Campeonato Paulista, o Palmeiras recebe a Inter de Limeira nesta quinta-feira, às 19h30, no Allianz Parque. Antes do duelo da sétima rodada do torneio estadual o clube receberá doações nos acessos do estádio a serem destinadas ao povo Yanomami, que enfrenta uma grave crise sanitária devido ao garimpo ilegal.

O Palmeiras já recolheu com seus torcedores três toneladas de alimentos durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, da qual foi campeão. O clube destinou à Central Única das Favelas (Cufa).

O Palmeiras lidera o Grupo D com 14 pontos e é o único time invicto do Estadual após seis rodadas, com quatro vitórias e dois empates. No Allianz Parque, por qualquer campeonato, o time alviverde não perde há 17 jogos.

Palmeiras vem de vitória fácil sobre o Santos no Morumbi Foto: Cesar Greco/Palmeiras

“Uma das coisas boas que temos é tentar trabalhar sempre para chegar a esse tipo de objetivo: ser o melhor em tudo. Mas quando estamos nesse caminho, não se olha se está conseguindo, só pensamos em trabalhar e a demanda sempre a cada jogo é ganhar”, disse o meio-campista colombiano Atuesta.

O Palmeiras tem apenas um desfalque para o confronto, o goleiro Marcelo Lomba, fora devido a uma fratura em um dos dedos da mão esquerda.

É provável que Abel Ferreira repita a escalação que tem usado nos principais jogos deste ano, como a Supercopa do Brasil que rendeu ao clube o primeiro título do ano, e o clássico com o Santos, vencido com facilidade por 3 a 1.

A Inter de Limeira faz boa campanha no Paulistão. Com dez pontos, protagoniza o seu melhor início no torneio desde que voltou à elite estadual, em 2020, quando fez nove pontos nos seis primeiros jogos. O time está à frente do Santos, o lanterna do Grupo A. “Mérito total desse grupo. Pouca gente acreditava nesse time”, afirmou o técnico Pintado.

PALMEIRAS X INTER DE LIMEIRA

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

INTER DE LIMEIRA: Léo Vieira; Léo Duarte, Douglas, João Paulo e Zé Mário; Claudinei, Uillian Correia e Matheus Oliveira; Everton Brito, Iago Teles e Chrigor. Técnico: Pintado.

Árbitra: Edina Alves Batista.

Horário: 19h30.

Local: Allianz Parque.

TV: Paulistão Play, Premiere, Youtube.