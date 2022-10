Palmeiras retorna ao Allianz Parque após triunfos fora para alcançar marca histórica

Continua após a publicidade

Depois de três jogos contra adversários que ocupam colocações na primeira parte da tabela de classificação do Brasileirão, o Palmeiras tem pela frente uma sequência diante de rivais que lutam para se afastar da zona de rebaixamento ou duelam a fim de obter uma vaga na Sul-americana. O primeiro desses oponentes que encara é o Coritiba, nesta quinta-feira, às 19h, no Allianz Parque.

Líder do Brasileirão há 20 rodadas consecutivas, invicto há 13 partidas no torneio e com 98% de chance de ser campeão nacional, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Palmeiras completará nesta quinta 100 rodadas na liderança desde o início dos pontos corridos. Como ninguém o alcançará, o time alviverde vai ostentar 21 jogos seguidos na ponta, superando o recorde que obteve na edição de 2016. O Coritiba encara uma realidade bem distinta. Com 31 pontos, sua luta é para se afastar do grupo dos que correm risco de cair para a Série B.

A boa campanha, que inclui invencibilidade atuando como visitante na competição, deixa Abel Ferreira contente, mas não o impede de ser cauteloso. O discurso é de prudência para que a equipe não perca o foco nas “nove finais” que restam. A despeito do discurso que evita o “já ganhou”, o time pode - e dá mostras disso - ser campeão antes. Já está aberta a contagem para o 11º título nacional. São dez pontos de vantagem na ponta.

“Já me habituei que aqui no Brasil ganham-se os jogos antes de fazê-los. E disse aos jogadores que não se deixem levar pelo o que eles leem”, afirmou Abel Ferreira. “No futebol, eu aprendi que tudo é possível. Às vezes, se não respeitamos os adversários, depois as coisas saem ao contrário”.

Murilo se recuperou de virose e reforça o Palmeiras contra o Coritiba Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O treinador não estará na área técnica porque está suspenso mais uma vez pelo acúmulo de amarelos. Em quase dois anos no comando palmeirense, ele já recebeu 37 amarelos por reclamação com a arbitragem. O português entende que existe uma perseguição dos árbitros contra ele. Mas é algo que não vai mais comentar nas coletivas porque lhe tira do sério, como disse. Como não estará no Allianz Parque, a promessa de se retratar depois de responder com rispidez a uma resposta de um repórter no Engenhão, no Rio, após o jogo com o Botafogo, ficará para Goiânia, onde o Palmeiras enfrentará o Atlético na próxima segunda. João Martins comanda a equipe nesta quinta.

Zé Rafael, suspenso pela expulsão contra o Botafogo, é a baixa da vez. Em seu lugar deve entrar Gabriel Menino. “Temos de estar preparados independentemente de qualquer coisa. Se Deus quiser, vou receber mais uma oportunidade e fazer uma excelente partida para conseguirmos mais três pontos e continuarmos em busca de vitórias”, afirmou Menino.

Atuesta é outra opção para o meio de campo. Murilo reforça a equipe. Ele se recuperou de um quadro de virose e a tendência é de que volte a formar a dupla de zaga com Gustavo Gómez. Luan, com isso, retorna ao banco de reservas.

PALMEIRAS X CORITIBA

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Mayke (Tabata), Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

CORITIBA: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Chancellor, Castán e Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade e Boschilia; Warley, Fabrício Daniel e Alef Manga. Técnico: Guto Ferreira.

Juiz: Braulio da Silva Machado (Fifa)

Horário: 19h

Local: Allianz Parque.

TV: Premiere.