Palmeiras joga em Bragança para manter folga na ponta do Brasileirão e readquirir confiança

Consistente em 2022, o Palmeiras, time que menos perdeu no Brasileirão, amarga sequência ruim na temporada. Ainda que sejam poucos jogos, a equipe vem de três partidas sem vitória, o que representa uma de suas piores séries de resultados na temporada. Precisa, neste sábado, às 19h, ganhar do Red Bull Bragantino em duelo da 25ª rodada para quebrar essa série de tropeços e manter a folga de sete pontos na liderança.

Líder com 50 pontos, o Palmeiras empatou as últimas duas partidas pelo torneio nacional com Flamengo e Fluminense e viu os concorrentes se aproximarem. O rival rubro-negro encurtou a diferença para sete pontos. A vantagem ainda é confortável, mas o alerta está ligado. Se não ganhar no Nabi Abi Chedid, vai amargar a maior sequência sem triunfos no ano.

“São jogos difíceis em uma sequência difícil, sabemos que seria difícil quando estamos para ganhar. Os jogadores estão preparados para isso”, disse Abel Ferreira.

A ideia é vencer em Bragança para impedir que os concorrentes se aproximem e readquirir a confiança antes da decisão contra o Athletico-PR, para o qual perdeu o jogo de ida das semifinais da Libertadores.

Palmeiras ganhou do Bragantino no primeiro turno Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Na terça-feira, no Allianz Parque, a equipe de Abel Ferreira buscará uma vitória pr dois gols de diferença para ir à final continental pela terceira temporada seguida.

Em Bragança, é provável que Abel preserve alguns jogadores desgastados. Mas, se o fizer, serão poucos os poupados porque o técnico quer sempre ter um time jogando em intensidade máxima, como já explicou em mais de uma ocasião.

Certo é que Raphael Veiga, com entorse no tornozelo, não joga. Bruno Tabata deve ser o substituto do camisa 23. Fora do primeiro jogo da semi da Libertadores, Danilo e Gustavo Scarpa estarão em campo. O jovem volante retornará ao local onde fez sua estreia como profissional. Em setembro de 2020, entrou no fim da vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino. Na época, Vanderlei Luxemburgo era o comandante palmeirense.

“Sempre que vou lá me lembro dos primeiros toques, da primeira viagem, da resenha com o elenco naquele tempo. Tomara que seja da mesma forma de quando estreei”, disse.

Existe a dúvida sobre quem ser o titular no comando do ataque. Contratados nesta temporada, López, Merentiel e Navarro ainda não engrenaram. Rony, improviso no setor, segue sendo a principal opção ofensiva.

O Bragantino faz campanha irregular, pior do que era esperado para um time que terminou entre os seis melhores do País no ano passado e foi vice-campeão da Sul-Americana. A equipe de Bragança tem 31 pontos e aparece apenas no 11º posto.

RED BULL BRAGANTINO X PALMEIRAS

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran; Artur, Helinho e Alerrandro. Técnico: Maurício Barbieri.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke), Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael Gustavo Scarpa; Tabata, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Juiz: Raphael Claus (Fifa/SP).

Horário: 19h.

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

TV: Premiere.