Palmeiras joga para evitar ‘grande vergonha’ e ser campeão paulista com nova virada

Abel Ferreira saberá neste domingo, no Allianz Parque, se o Palmeiras passará “uma grande vergonha”, como o próprio técnico português dissera há uma semana, ou se o time alviverde é capaz de reverter a desvantagem criada com a derrota para o Água Santa na primeira partida da final do Paulistão e conquistar, pelo segundo ano consecutivo, o Estadual.

Pela segunda edição seguida o Palmeiras tem o desafio de virar o confronto para erguer a taça. A tarefa, agora, é menos desafiadora do que no ano passado, quando aplicou 4 a 0 no São Paulo depois de levar 3 a 1 no duelo de ida. “Não tenho dúvidas de que estamos confiantes para reverter esse placar”, afirmou o meio-campista Raphael Veiga.

Considerando aquela remontada história sobre o time tricolor e outras façanhas da equipe de Abel Ferreira, o treinador, os atletas e a torcida confiam em uma nova virada. Desta vez, a equipe se vê obrigada a ganhar de dois gols de diferença para ficar com o troféu, o 25º de sua história. Caso vença pela diferença mínima, o título estadual será definido nos pênaltis.

“Vamos passar uma grande vergonha ou vamos virar”, havia dito Abel Ferreira depois de ver seu time ser superado por 2 a 1 pelo Água Santa em Barueri. “De passado vive o museu. Nós vivemos de atitude competitiva, vontade e crer. Da ambição de ganhar títulos”, explicara.

A missão de derrubar a vantagem do Água Santa aparece num momento desfavorável para o Palmeiras na temporada, o pior neste ano. São duas derrotas seguidas, algo que não acontecia desde novembro de 2021 para com time que estava, até há uma semana, invicto no ano.

Abel Ferreira citou 'grande vergonha' em caso de perda do Paulistão Foto: Werther Santana/Estadão

A aposta para que venha mais um troféu é Endrick, a boa notícia em uma semana ruim para o Palmeiras. O jovem foi um dos poucos que se salvou no primeiro duelo da final do Paulistão. Entrou no segundo tempo, fez o gol palmeirense, o seu primeiro no ano, e mostrou estar pronto para voltar a ser titular depois de um bom tempo no banco. É provável que retome a titularidade e Breno Lopes volte para o banco.

Abel teve pouco tempo para reerguer o moral de seus atletas. Foram apenas três treinos depois do duro revés para o Bolívar em La Paz. Quase todos os titulares permaneceram em São Paulo e não jogaram na estreia da Libertadores. Portanto, estão descansados e concentrados para a decisão estadual. Apenas Gabriel Menino, entre os 11 que iniciam o duelo no Allianz Parque, atuou alguns minutos contra os bolivianos na altitude.

As baixas são Mayke, o segundo lateral no departamento médico, onde já estava o uruguaio Piquerez, em recuperação de entorse no tornozelo, e o meio-campista Bruno Tabata, em tratamento de lesão muscular na coxa, além do colombiano Atuesta, que deve retornar aos gramados só no segundo semestre.

Andarilho da bola, Bruno Mezenga marcou dois na ida e é o craque do Água Santa Foto: Werther Santana/Estadão

Artilheiro andarilho da bola

O Água Santa confia em seu artilheiro, Bruno Mezenga, para conquistar o título e se afirmar entre os principais times de São Paulo. Hoje um clube organizado, a equipe de Diadema disputava jogos da várzea até 2011, quando se profissionalizou.

“É a nossa oportunidade. Talvez a gente não tenha outra, é a nossa oportunidade de escrever história com a comunidade de Diadema”, disse Mezenga.

Os gols do artilheiro do time de Diadema - são sete no Paulistão - despertaram o interesse do Santos, que tem um acordo com o atleta.

Mezenga, um andarilho da bola, tem esse nome por causa da novela ‘Rei do Gado’, da Rede Globo. Aos 34 anos, o time de Diadema é o 15º clube diferente na carreira do atacante revelado pelo Flamengo. Pode ser o primeiro em que o camisa 9 levanta o troféu de campeão como referência do elenco.

PALMEIRAS X ÁGUA SANTA

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Reginaldo, Marcondes, Didi e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho, Igor Henrique e Luan Dias; Lucas Tocantins, Bruno Mezenga e Júnior Todinho. Técnico: Thiago Carpini.

Juiz: Raphael Claus.

Horário: 16h.

Local: Allianz Parque.

Transmissão: Paulistão Play, Youtube, Premiere, Record TV, HBO Max.