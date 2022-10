Palmeiras joga para manter 100% em clássicos no Brasileirão e São Paulo busca reabilitação

O último Choque-Rei do ano, a ser jogado neste domingo, às 16h, no Allianz Parque é oportunidade para o Palmeiras fechar o Brasileirão com aproveitamento perfeito em clássicos e se aproximar ainda mais do título nacional. Para o São Paulo, o duelo é uma chance de se reerguer no torneio após revés em casa e melhorar seu desempenho em duelos contra seus principais rivais.

Será o sétimo Choque-Rei da temporada, marcada por duelos interessantes entre os dois. O Palmeiras leva vantagem neste ano, com quatro vitórias e duas derrotas. No primeiro semestre, foi campeão paulista ao aplicar 4 a 0 na equipe tricolor, que deu o troco nas oitavas da Copa do Brasil.

Líder do certame nacional com dez pontos de frente para o Inter, o segundo colocado, o Palmeiras tem 83,5% de aproveitamento nos clássicos estaduais em 2022, já registrou o recorde de vitórias do clube contra seus principais rivais em uma mesma temporada e no Brasileirão está invicto diante de Corinthians, São Paulo e Santos.

No ano, são dez vitórias em 12 clássicos. No campeonato, são cinco triunfos em cinco jogos: 3 a 0 e 1 a 0 no Corinthians, 1 a 0 e 1 a 0 no Santos e 2 a 1 no São Paulo - - algo inédito entre os quatro grandes na história dos pontos corridos. Portanto, caso vença o time tricolor novamente, terminará o campeonato com uma trajetória irretocável diante de seus maiores adversários.

Abel Ferreira e Rogério Ceni se enfrentam mais uma vez Foto: Cesar Greco/Palmeiras

“Temos bons números em relação a clássicos no Brasileiro e temos de seguir nesta linha. Isso é bom para o clube, nos dá ainda mais confiança”, destacou o uruguaio Merentiel. Com a suspensão de Rony, ele pode ganhar uma oportunidade no comando de ataque. As outras opções são Rafael Navarro e o argentino “Flaco” López.

“Será mais uma decisão rumo ao nosso objetivo nesta reta final do campeonato”, disse o goleiro Weverton citando a meta de erguer a 11ª taça do Brasileirão, o que pode acontecer com antecipação.

Para o São Paulo, ainda que jogue na casa do rival, só a vitória interessa. O time de Rogério Ceni se despedirá da temporada sem títulos e quer amenizar essa seca de conquistas com uma vaga na pré-Libertadores. O G-6 pode virar G-8, dependendo do desfecho da Copa do Brasil e da Libertadores. E o São Paulo, com 40 pontos, está de olho nisso.

A ideia é retomar a boa performance em casa, alcançada no primeiro semestre. Nos últimos meses, porém, o time tricolor derrapa diante de seus oponentes mais importantes, com derrotas para Palmeiras e Santos e empate com o Corinthians.

“O professor Rogério tem estudado para escolher a melhor estratégia para fazer um bom jogo lá. A semana tem sido boa, todo mundo se preparando, se dedicando em busca do objetivo no final de semana”, disse o meia Patrick, que vive sua temporada mais artilheira depois que passou a jogar mais perto do gol.

Ceni não terá Rafinha e Léo, suspensos, além dos machucados Gabriel Neves, Arboleda, Diego Costa, Nikão e Caio. Miranda e Ferraresi devem formar a vaga e Igor Vinicius assume seu lugar na lateral direita.

PALMEIRAS X SÃO PAULO

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Merentiel (Navarro). Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO: Felipe Alves, Igor Vinicius, Miranda, Ferraresi e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa).

Horário: 16h.

Local: Allianz Parque.

TV: Globo e Premiere.