Palmeiras lança novos uniformes; veja fotos e valores das camisas

O Palmeiras lançou nesta terça-feira seus novos uniformes para a temporada, com novidades no estilo e também nos valores dos modelos. Haverá três versões diferentes da camisa: Jogador, Torcedor e Estádio – esta última com valor reduzido. O lançamento celebra a Primeira e a Segunda Academia, equipes que marcaram época nas décadas de 1960 e 1970, e exalta a Terceira Academia, elenco que atualmente vem colecionando vários títulos importantes.

A estreia da nova camisa 1, que traz referência direta à Segunda Academia, com inspiração na camisa de 1973, acontece neste sábado, às 16h30, contra o Flamengo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela Supercopa do Brasil.

Leia também Caso Daniel Alves: amiga de vítima afirma que jogador também passou a mão em suas partes íntimas

Palmeiras terá camisa branca como segundo uniforme Foto: Palmeiras

“Com a nossa nova campanha de lançamento da camisa HOME, buscamos homenagear os ídolos do passado e, ao mesmo tempo, reafirmar a idolatria e importância dos jogadores do atual elenco”, diz Everaldo Coelho, diretor de marketing do Palmeiras. “Trazer o Ademir da Guia para a campanha, símbolo máximo das gerações passadas, foi a forma mais justa e concreta que encontramos de chancelar e oficializar de vez a Terceira Academia da Sociedade Esportiva Palmeiras.

Quanto custa o novo uniforme do Palmeiras?

Os dois uniformes do Palmeiras estarão disponíveis a partir do dia 28 de janeiro nas lojas físicas e virtuais da PalmeirasStore e da PUMA. A partir do dia 30 de janeiro, estarão disponíveis nas demais lojas nos modelos Jogador por R$ 429,90 (tamanho P ao 3GG adulto), Torcedor por R$ 329,90 (tamanho P ao 3GG adulto), Infantil por R$ 299,90 (tamanho 8 ao 16) e Feminino por R$299,90 (tamanho PP ao GG). O modelo Estádio sai por R$ 179,90 (tamanho P ao 3GG adulto) e estará disponível exclusivamente na Palmeiras Store.