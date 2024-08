Palmeiras não terá torcida organizada em clássico contra o São Paulo; entenda

A Federação Paulista de Futebol publicou em portaria, nesta quinta-feira, 15, que a principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde, está proibida de frequentar jogos no Estado por 30 dias, incluindo o clássico com o São Paulo, marcado para este domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em documento assinado pelo diretor-executivo do Departamento de Segurança e Prevenção de Violência, Fábio Barbosa Moraes, a portaria informou que a decisão partiu do Ministério Público do Estado de São Paulo e proíbe “a entrada, nos estádios de futebol do Estado, de qualquer indumentária e objetos (faixas, bandeiras, etc.) que identifiquem os associados da torcida organizada: “Mancha Alviverde”, da Sociedade Esportiva Palmeiras, a contar desta data, pelo prazo de 30 (trinta) dias.”

A Mancha Alviverde ainda não se pronunciou sobre o caso, mas deve emitir a qualquer momento uma nota oficial contestando a decisão do Ministério Público. A punição foi aplicada por causa da confusão causada entre a principal organizada do Palmeiras e os torcedores do Flamengo após o duelo pela Copa do Brasil.

Principal organizada do Palmeiras é proibida de ir ao jogo do time em São Paulo por um mês. Foto: Cesar Greco/Palmeiras