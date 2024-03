Os jogadores de Abel Ferreira tiveram a companhia de três integrantes do projeto Galera do Click, a primeira escola de fotografia para jovens com Síndrome de Down. O trio produziu fotos e receberam dicas do fotógrafo do Palmeiras Fabio Menotti. Eles acompanharam os jogadores na academia e em atividades técnicas no gramado. A interação entre o grupo e o trio foi divulgada nas redes sociais do clube. O vídeo foi produzido por Felippe, um dos integrantes da escola de fotografia que foi até o CT palmeirense.

Ele gravou a entrada dos jogadores no gramado para a segunda etapa do treinamento. O capitão Marcos Rocha foi um dos jogadores que aparecem no vídeo. “Seja bem-vindo ao Palmeiras”, cumprimento o lateral.