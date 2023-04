Palmeiras nega ter impedido DJ corintiano de tocar no Allianz Parque antes da final do Paulistão

Uma informação de que o Palmeiras teria impedido um DJ corintiano de tocar no Allianz Parque antes da final do Paulistão circulou nas redes sociais neste sábado. Ela surgiu após a página “Tá Lá Dentro” informar que Rodrigo Mantega, supostamente contratado para se apresentar antes da decisão com o Água Santa, domingo, era torcedor do Corinthians.

Após a publicação, rapidamente correu outra notícia nas redes de que o Palmeiras teria cancelado a participação do DJ ao tomar conhecimento de que ele torce para o rival do clube. Ao Estadão, o Palmeiras negou o ocorrido e afirmou que tudo não passa de um mal-entendido entre as partes. Mas é fato que o DJ não estará na festa da final preparada pela Fedaração Paulista de Futebol no estádio do mandante.

Segundo o Palmeiras, a Federação Paulista de Futebol anunciou uma série de atrações para o pré-jogo da final com o Água Santa, incluindo o show do cantor Seu Jorge. Com isso, ficou impossibilitado de encaixar Rodrigo Mantega na programação. O clube disse ainda que já contou com os serviços do DJ anteriormente e sempre teve conhecimento de que o profissional torce para o Corinthians. E que isso nunca foi um impeditivo para sua contratação.

Leila Pereira busca mais um título como presidente do Palmeiras neste domingo Foto: Felipe Rau / ESTADÃO CONTEÚDO

Nas redes sociais, Rodrigo Mantega exaltou a relação que possui com o Palmeiras e criticou a publicação que deu início à polêmica, afirmando que o trabalho foi “cancelado” por causa do “ódio no futebol”. Disse isso sem entrar em detalhes. O Palmeiras afirma que ainda não tinha nada acertado com ele para o evento deste domingo. O DJ disse que tanto ele quanto seu pai e seus filhos estão recebendo ameaças de morte de torcedores palmeirenses, o que pode inviabilizar outras apresentações no Allianz do profissional.

Recentemente, a presidente Leila Pereira demitiu o seu assessor pessoal, Oliverio Jr. e ex-chefe da assessoria de imprensa do Palmeiras, após ele ser acusado de também ser corintiano, ter relações estreitas com o clube do Parque São Jorge e ainda ter provocado torcedores no Allianz Parque. Leila disse que gostaria de mantê-lo no cargo, mas ele preferiu sair para não atrapalhar sua gestão no clube. Ele continua assessorando a presidente na Crefisa e outras ações fora do Palmeiras.

Final do Paulistão

Continua após a publicidade

O Palmeiras enfrenta o Água Santa pelo segundo jogo da final do Paulistão neste domingo, às 16h, no Allianz Parque. O time de Abel Ferreira precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título estadual. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.