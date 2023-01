Palmeiras passa por exames na Academia de Futebol com 7 jogadores vindos da base no elenco de 2023

A terça-feira foi o dia dos jogadores do Palmeiras passarem por exames médicos e avaliações. Sete atletas promovidos das categorias de base estiveram na Academia de Futebol durante a manhã. O treino foi marcado para a tarde. Às 19h, acontecerá um jantar com presença obrigatória de todos do elenco do técnico Abel Ferreira.

Os jogadores da base que estão entre os 30 nomes do português para a temporada de 2023 são: o zagueiro Naves, os laterais Garcia e Vanderlan,o volante Fabinho, o meia Jhonatan, além dos atacantes Giovani e Endrick, este já vendido para o Real Madrid na maior transação da história do clube alviverde.

Chamou a atenção a ausência do meia Luis Guilherme que continuará nas equipes de base do Palmeiras. O jogador, de 16 anos, é considerado uma joia do clube e chegou muitas vezes a fazer dupla com Endrick.

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Os procedimentos desta terça-feira foram todos feitos na Academia de Futebol em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, que contribui com a pré-temporada do clube desde 2017. Foram nove estações com exames de sangue e urina, avaliações corporais, de esforço e fisioterápicas, ecocardiografia, otorrinolaringologia, oftalmologia, neurometria e polissonografia.

“Em uma pré-temporada como a nossa, que é bastante corrida, obviamente quanto mais rápido colocarmos nosso elenco à disposição, melhor. Além disso, a expertise do hospital nos traz muita segurança em relação aos resultados por conta da qualidade dos exames. E este ano conseguimos agregar novas áreas. Fizemos, como de praxe, toda a parte laboratorial, de análises clínicas e a parte cardiológica, e agora também realizamos avaliações de neurometria, oftalmológica, otorrinolaringológica, entre outras novidades”, disse Pedro Pontin, médico do clube.

Esta é a terceira e última etapa da pré-temporada do Palmeiras. As outras ocorreram em dezembro, primeiramente com uma cartilha de treinos físicos e depois com atividades virtuais monitoradas. O time de Palestra Itália tem como primeiro desafio de 2023 o São Bento, no dia 14 de janeiro, às 20h30, no Allianz Parque.