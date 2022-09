Palmeiras pega lanterna para quebrar série negativa no Brasileirão e curar ferida da Libertadores

Fora da Libertadores, o Palmeiras transferiu todo o seu foco para o Brasileirão. O campeonato nacional, que não ganha desde 2018, passou a ser a única prioridade. A ordem é ganhar do lanterna Juventude neste sábado, às 21 horas, no Allianz Parque e quebrar a sequência de três empates no torneio.

Depois de encarar três concorrentes ao título nas últimas quatro partidas, o Palmeiras duela com o time de pior campanha do Brasileirão. A expectativa do torcedor palmeirense é que a equipe vença o Juventude para evitar que o Flamengo e outros rivais encostem.

Leia também Palmeiras expulsa 200 cambistas do Avanti após auditoria em venda de ingressos no Allianz Parque

Hoje, a distância é de sete pontos para o adversário rubro-negro. São 51 pontos para os comandados de Abel Ferreira, decorrentes de 14 vitórias e nove empates. São apenas duas derrotas na competição, mas a série de empates prejudicou o time e ligou o sinal de alerta.

O triunfo também ajudaria no ânimo do Palmeiras depois da dura eliminação para o Athletico-PR na Libertadores. A queda no torneio continental, segundo Abel Ferreira, vai testar a força mental do elenco.

Abel Ferreira fala em '13 finais' do Palmeiras no Brasileirão Foto: Sebastião Moreira/EFE

“Já levamos pancadas, já saímos da Copa do Brasil. Temos que continuar nosso caminho. Não há outra forma”, afirmou o treinador, lembrando da desclassificação para o São Paulo nas oitavas da Copa do Brasil. A partir de hoje, são “13 finais”, entende o português, fazendo alusão à quantidade de rodadas que restam até o término do Brasileirão.

O treinador continua sem poder contar com o artilheiro do time em 2022. Raphael Veiga sofreu entorse no tornozelo direito recentemente e tem feito tratamento intensivo para voltar. Não está descartada cirurgia para resolver o problema. A decisão dos médicos dependerá dos resultados dos próximos exames.

Continua após a publicidade

Lanterna com apenas 18 pontos, o Juventude completou um turno inteiro sem vencer como visitante. O último e único triunfo longe de Caxias foi sobre o Avaí, há quase quatro meses.

“Sabemos que é um confronto muito difícil, quando se trata do líder do campeonato, que está brigando para ser campeão, mas são 11 contra 11, temos que mostrar nossa força fora de casa”, disse o zagueiro Vitor Mendes.

PALMEIRAS X JUVENTUDE

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

JUVENTUDE: Pegorari; Vitor Mendes, Renato Chaves e Rafael Forster; Paulo Henrique, Jean Irmer, Jadson, Chico e Capixaba; Óscar Ruiz e Pitta. Técnico: Umberto Louzer.

Juiz: Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

Continua após a publicidade

Horário: 21h.

Local: Allianz Parque.

TV: Premiere E SporTV.