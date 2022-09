Palmeiras encara o Atlético-MG e põe à prova invencibilidade como visitante no Brasileirão

Um mês e meio depois de eliminar o Atlético Mineiro nas quartas de finais da Libertadores, o Palmeiras revê o rival de Belo Horizonte nesta quarta-feira, às 21h45, em duelo da 28ª rodada do Brasileirão. O líder da competição joga desfalcado de seis atletas, além do técnico Abel Ferreira, expulso na última partida.

Desde que os dois se enfrentaram pela última vez, o Palmeiras sofreu um baque ao cair para o Athletico-PR na Libertadores, mas manteve a regularidade no Brasileirão e lidera o torneio com 57 pontos, oito de vantagem para o vice-líder Inter. Vem de dois triunfos sobre Juventude e Santos.

O Atlético-MG trouxe Cuca de volta para substituir Turco Mohamed, mas nem mesmo o experiente treinador, campeão com o time alvinegro na temporada passada, evitou que a equipe despencasse na tabela do torneio nacional e entrasse em crise. Atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, o time mineiro deve encerrar a temporada sem título de expressão.

Invicto há 12 partidas no Brasileirão e dono do melhor ataque e da defesa menos vazadas da competição, o Palmeiras tenta manter o embalo para assegurar a mesma vantagem na ponta ou até aumentá-la. O time ostenta a marca de ser o único invicto fora de casa. São sete vitórias e cinco empates em 12 partidas longe do Allianz Parque, arena onde a equipe sofreu seus dois únicos reveses no torneio, para Ceará e Athletico-PR.

No Mineirão hoje, tem de superar importantes baixas. Gómez, Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino estão suspensos, bem como Abel Ferreira, expulso contra o Santos. Raphael Veiga e Jailson continuam tratando suas lesões. Weverton estava com a seleção brasileira para amistosos na França e também está fora.

Marcelo Lomba será substituto de Weverton Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Marcelo Lomba será titular no gol. Ele disse que os dez dias reservados apenas para treinos e descanso deixou o grupo “a ponto de bala”. “Temos um grupo que se conhece bem e estamos no fim da temporada. Foi hora de, quem precisava, se recuperar de alguma coisa, de quem precisava, pegar um pouco mais pesado, e vejo que está todo mundo agora a ponto de bala para poder fazer bem esses últimos jogo”, disse o goleiro, para o qual a consistência da equipe é fruto de “trabalho duro todos os dias”.

Luan jogará no lugar de Gómez na zaga. No meio, setor mais desfalcado, Atuesta deve atuar ao lado do jovem Fabinho. Na frente, Bruno Tabata, em baixa, pode perder sua vaga entre os titulares. Wesley, Breno Lopes e Merentiel são algumas das opções que o português tem para mexer no ataque.

O Atlético duela com o líder a fim de quebrar o jejum como mandante. São cinco rodadas seguidas da competição sem vencer em casa. O último triunfo em Belo Horizonte foi há três meses, em 25 de junho, sobre o Fortaleza. Pelo tabu e pelo adversário, o jogo é tratado como final.

“Precisamos vencer para conquistar nosso objetivo que hoje é a vaga direta na Libertadores”, avisou Mariano. Hoje, o time está fora da zona de classificação ao torneio continental, uma vez que ocupa o sétimo posto, com 40 pontos.

ATLÉTICO-MG X PALMEIRAS

ATLÉTICO-MG: Everton; Mariano, Nathan Silva, Jemerson e Dodô; Allan, Jair e Zaracho; Ademir (Pavón ou Vargas), Sasha (Hulk) e Keno. Técnico: Cuca.

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Fabinho, Atuesta e Gustavo Scarpa; Dudu, Tabata e Rony. Técnico: João Martins.

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (CE).

Horário: 21h45.

Local: Mineirão.

TV: Globo e Premiere.