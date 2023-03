Palmeiras pega o Guarani lutando com o São Bernardo por vantagem nas quartas do Paulistão

O Palmeiras chega à última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista com classificação às quartas de final e adversário definidos, mas ainda falta saber se o clube alviverde terá vantagem de jogar como mandante na próxima etapa. Para garantir a liderança geral do Estadual, aos comandados de Abel Ferreira basta uma vitória simples diante do Guarani, neste domingo, às 16h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

No Grupo D, o Palmeiras aparece na liderança com 27 pontos. Invicto na temporada, o time alviverde tem à sombra o São Bernardo, com 26. A equipe do ABC é a grande surpresa desse Paulistão, apesar do fracasso no meio de semana diante do Náutico na estreia da Copa do Brasil.

Apesar de serem as duas melhores equipes do torneio, por força do regulamento, Palmeiras e São Bernardo se enfrentarão nas quartas de final. Resta definir quem jogará em casa na partida única. Enquanto enfrenta o Guarani em Campinas, o Palmeiras também ficará de olho em São Bernardo x Água Santa, que acontece concomitantemente, no Estádio Primeiro de Maio.

Abel Ferreira faz anotações durante treinamento na Academia de Futebol. Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

“A gente sabe que já está classificado para as quartas, mas é muito importante a gente garantir a vitória contra Guarani. Acho que o nosso único objetivo agora é voltar com os três pontos de Campinas”, afirmou o lateral-esquerdo uruguaio Joaquín Piquerez.

Livre do rebaixamento, o Guarani, com 13 pontos, entra em campo para cumprir tabela, apesar da empolgação pela goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Limeira na rodada anterior. Única esperança bugrina é não terminar na lanterna do Grupo B, que tem São Paulo (20) e Água Santa (20) já classificados. Para isso, precisa derrotar o Palmeiras e torcer para a Portuguesa surpreender e bater o Mirassol (15).

No Palmeiras, o clima é de comemoração. Não por títulos, mas pela tripla convocação para a seleção brasileira, que fará amistoso no dia 25 de março diante do Marrocos. O goleiro Weverton, veterano na equipe do Brasil, terá as companhias dos debutantes Raphael Veiga e Rony.

A lista de convocados para o duelo em Tanger foi divulgada pelo técnico interino Ramon Menezes na sexta-feira. A boa notícia para Abel Ferreira é que ao servirem a seleção, os três palmeirenses não perderão compromissos com o clube, porque o calendário deste ano prevê paralisação das atividades nacionais durante as Datas Fifa.

Para o jogo deste fim de semana, o Palmeiras não deve modificar sua escalação, que já está na ponta da língua de todos os torcedores. O treinador português, no entanto, se preocupa com o número de cartões amarelos de alguns jogadores. Com dois cartões, se receberem o terceiro estarão suspensos da próxima fase. Assim, entre os titulares: Endrick, Dudu e Gabriel Meninos podem ser preservados.

FICHA TÉCNICA

GUARANI x PALMEIRAS

GUARANI: Tony; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos (Titi) e Jemerson; Wenderson (Matheus Barbosa), Richard Rios, Giovanni Augusto e Isaque (Bruninho); Bruno José e Jenison (Neílton). Técnico: Moisés Moura.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Fabinho) e Raphael Veiga; Dudu (Breno Lopes), Rony e Endrick (Giovani). Técnico: Abel Ferreira.

JUIZ: Thiago Luis Scarascati.

HORÁRIO: 16h.

LOCAL: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

TV: Premiere e Paulistão Play.