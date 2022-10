Palmeiras pega vice-lanterna Avaí para evitar drama na reta final do Brasileirão

Passado o empate sem gols com o São Paulo, o Palmeiras espera ter deixado a ansiedade que lhe atrapalhou - sobretudo nas decisões nas jogadas de ataque - para trás e tem a tarefa de vencer o vice-lanterna Avaí neste sábado, às 21h, no Allianz Parque, para evitar viver um drama na luta pelo título do Brasileirão.

O time de Abel Ferreira está invicto há 17 jogos, lidera o torneio há 23 rodadas e continua com uma boa folga na ponta, mas não pode mais tropeçar se quiser mantê-la ou ampliá-la. A equipe lidera com 68 pontos. Eram 12 de frente para o Inter. A gordura caiu para oito com os últimos dois empates seguidos. Para confirmar a conquista nacional pela 11ª vez, basta vencer quatro dos seis jogos que faltam. Isso sem depender de tropeços do Inter.

Leia também Rony reforça Palmeiras contra Avaí e pede ‘cabeça boa’ para time voltar a ganhar no Brasileirão

O Avaí tem a segunda pior campanha da competição. Com 28 pontos, está à frente somente do lanterna Juventude e amarga cinco derrotas consecutivas. O que não significa que o duelo será fácil para o líder. “Não existe jogo fácil no Brasileiro, sabemos disso”, ponderou o meio-campista Gustavo Scarpa.

Após ser desfalque no clássico, Rony reforça o Palmeiras contra o Avaí Foto: Cesar Greco/Palmeiras

“Os jogos no Brasileirão são sempre difíceis, mesmo contra as equipes que estão brigando contra o rebaixamento. Como contra o Juventude, que dificultou demais nosso jogo aqui. Empatamos contra o Atlético-GO e no primeiro turno contra o Avaí também empatamos”, lembrou o atleta, líder em participações em gols do time na temporada. São 28, sendo 11 gols e 17 assistências.

Rony retorna ao time na vaga de Merentiel, o escolhido por Abel Ferreira para o clássico. Essa mudança é certa. A outra possível alteração é a saída de Mayke do time titular. Bruno Tabata, livre de dores na coxa que o tiraram do Choque-Rei, e Gabriel Menino são opções para mudar a equipe.

“Todos os times que vêm jogar contra a gente dão a vida, como se fosse o último jogo, tratam como uma final. Será um jogo difícil, mas esperamos que seja uma ótima noite para impormos nosso ritmo e exercer um grande trabalho”, afirmou Rony, eufórico por um grande retorno.

Continua após a publicidade

“A confiança aumenta, a ansiedade de muitos também aumenta. Temos que manter a tranquilidade, a cabeça boa, sabendo que no momento certo e na hora certa vamos levantar a taça”.

PALMEIRAS X AVAÍ

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke (Tabata), Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

AVAÍ: Vladimir; Kevin, Raniele, Rafael Vaz e Thales; Lucas Ventura, Bruno Silva e Jean Pyerre; Renato, Pablo Dyego e Pottker. Técnico: Lisca.

Juiz: Bruno Arleu de Araujo (Fifa).

Horário: 21h.

Local: Alianz Parque.

Continua após a publicidade

TV: Premiere e SporTV.