Palmeiras pode comemorar título brasileiro já nesta quarta-feira; entenda as contas

O Palmeiras pode ser campeão brasileiro nesta quarta-feira, 26, com cinco rodadas de antecedência. Depois de fazer a sua parte ao vencer de virada o Athletico-PR em Curitiba, por 3 a 1, o líder do torneio depende de tropeços de Internacional e Corinthians para comemorar o título já na 34ª rodada.

Internacional e Corinthians entram em campo no mesmo horário, às 21h45, e jogam em casa. O time gaúcho, terceiro colocado, duela com o Ceará no Sul, e a equipe alvinegra, no quarto lugar, enfrenta o Fluminense em São Paulo. Se os dois não venceram seus jogos verão o Palmeiras festejar sua 11ª conquista nacional.

Isso porque o Palmeiras tem 74 pontos e não poderia mais ser alcançado faltando quatro rodadas para o fim do torneio. O Inter, com 61 pontos, se empatar, teria condições de alcançar no máximo os mesmos 74 pontos que o time alviverde já soma, mas perderia no número de vitórias, o primeiro critério de desempate.

Endrick e Gómez comemoram gol pelo Palmeiras, que pode ser campeão brasileiro nesta quarta Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Corinthians, com 57 pontos, poderia somente chegar a 73 pontos. Há outra possibilidade. Caso o Inter não vença e só o Corinthians saia vitorioso, o Palmeiras pode ser campeão no sábado, quando seu maior rival visita o Goiás, fora de casa, em jogo atrasado. Se o time de Vítor Pereira tropeçar em Goiânia, o time alviverde festeja.

Ainda que os rivais não tropecem nesta quarta, o título do Palmeiras é questão de tempo. Somente uma catástrofe tiraria a taça do clube paulista. O time de Abel Ferreira teria de todos seus jogos e os adversários seriam obrigados a ganhar todas as suas partidas que restam.

Se quiser depender apenas de si mesmo, o Palmeiras precisa de apenas mais uma vitória para celebrar a conquista matematicamente. Depois do confronto no Paraná, encara Fortaleza (casa), Cuiabá (fora), América-MG (casa) e Internacional (fora).

Abel Ferreira disse que não pensa nos jogos de Internacional e Corinthians. “Temos uma missão a cumprir, amanhã que joguem e que se forem melhores que ganhem, o que nós controlamos é o jogo seguinte. E podemos dar esse passo que ainda falta”, afirmou, referendo ao compromisso contra o Fortaleza, quarta-feira que vem, dia 2, no Allianz Parque.