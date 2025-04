Palmeiras pode ser punido por cabeça de galinha e gritos homofóbicos contra o Corinthians; entenda

A vitória do Palmeiras sobre o Corinthians neste sábado, por 2 a 0, foi marcada por uma série de manifestações nas arquibancadas da Arena Barueri. Ao longo da partida, foram atirados diversos objetos ao campo de jogo, incluindo uma cabeça de galinha, e gritos homofóbicos da torcida palmeirense, especialmente contra Ángel Romero, atacante e capitão do Corinthians.

Na súmula, Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS) registrou duas cabeças de galinha, atiradas em direção ao gramado, ao longo da segunda etapa, bem como uma pipa – que tinha uma provocação ao Mundial do Palmeiras –, copo e chinelo, arremessados na Arena Barueri. Os gritos homofóbicos, no entanto, não foram registrados pela arbitragem do clássico. “Romero, v....” foi um dos cânticos proferidos pela torcida palmeirense, enquanto os jogadores aqueciam no gramado.

As cabeças de galinha remetem a outro episódio recente no clássico entre Palmeiras e Corinthians. No último ano, na Neo Química Arena, uma cabeça de porco foi arremessada pela torcida corintiana. Na ocasião, o torcedor responsável foi identificado pelo clube alvinegro, que escapou de punições mais severas do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD): uma multa de R$ 60 mil, com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Palmeiras busca identificar infratores do clássico com o Corinthians, pelo Brasileirão. Foto: Alex Silva/Estadão

PUBLICIDADE Como o caso foi registrado na súmula do jogo, a tendência é que o STJD analise e decida por uma multa semelhante àquela aplicada ao Corinthians no último ano. Caso haja a identificação dos responsáveis, assim como ocorreu com a cabeça de porco, o Palmeiras pode escapar de maiores punições. O Estadão apurou que o clube já está trabalhando para identificar os infratores o quanto antes. Os cânticos homofóbicos, no entanto, ficam a cargo do STJD, já que não foram destacados pelo árbitro na súmula. O órgão não é impedido de analisar episódios que não estivessem presentes no documento produzido após a partida, mas, por conta própria, isso é menos comum. Neste caso, precisaria oferecer uma denúncia ao Tribunal para que o caso seja analisado.

“O CBJD dispõe que todos os meios legais, previstos ou não no Código, podem ser utilizados como meio de prova das alegações, constantes da denúncia ou notícia de infração. Então, se a procuradoria apresentar uma denúncia, ou qualquer outra pessoa, física ou jurídica, apresentar uma notícia de infração, o STJD poderá levar em consideração esses fatos e vídeos que comprovem os cânticos homofóbicos, sem se basear exclusivamente na súmula”, explica Felipe Crisafulli, sócio do Ambiel Advogados e membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB-SP.

No CBJD, está prevista a punição a casos como o ocorrido na Arena Barueri, segundo o artigo 243-G do CBJD. Caso não haja a identificação dos responsáveis, os clubes, responsáveis por seus torcedores, podem estar sujeitos até à perda de pontos no campeonato. Caso contrário, é possível a aplicação de multa pelo incidente.

“Todo mundo ouviu os gritos que aconteceram aqui, de xenofobia, preconceitos e discriminação. Vou continuar combatendo esse tipo de coisa, porque está errado, mas quero ver se tem punição. Em 2023 teve punição contra o Corinthians também. Vamos ver se agora eles punem também ou se há alguma preferência”, afirmou Romero, logo após a partida contra o Palmeiras, ainda na zona mista.

Publicidade

O atacante se referiu ao episódio ocorrido no Brasileirão de 2023, entre Corinthians e São Paulo. Na ocasião, o árbitro Bruno Arleu de Araujo – suspenso pela CBF nesta semana, por erros no jogo Sport x Palmeiras – paralisou a partida por dois minutos em função dos gritos homofóbicos vindo das arquibancadas, como “vamos, Corinthians, dessas b... teremos que ganhar”.

O artigo 27 do regulamento geral de competições da CBF prevê que, em caso de cânticos homofóbicos, a partida seja paralisada. “Sendo informado no som e no telão do estádio para que os gritos cessassem, mesmo assim a torcida continuou gritando efusivamente”, pontuou o árbitro. O episódio foi relatado na súmula e julgado pelo STJD, que determinou que o Corinthians jogasse uma partida do Campeonato Brasileiro com os portões fechados.