Palmeiras presenteia filha de Neymar e Bruna Biancardi com itens personalizados; veja

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, nasceu há 24 dias, mas já conta com diversos itens personalizados para no futuro decidir se será torcedora de Santos ou Palmeiras. Depois de a equipe da Baixada enviar presentes para a herdeira do craque brasileiro, foi a vez do time alviverde entregar mimos para a bebê.

Em suas redes sociais, Bruna exibiu uma gaveta cheia de macacões, roupinhas e outras vestimentas e acessórios do Santos para anunciar que o Palmeiras, seu time do coração, também enviou itens parecidos, como pente de cabelo, brinquedos, calçados, pelúcias dos mascotes e um uniforme oficial do clube.

“Agora, o meu time do coração também notou a Mavie. Eles mandaram várias coisas, tem até uniforme oficial, camiseta nova com o nome dele. São várias roupinhas, quero só agradecer”, afirmou Bruna em seu Instagram.

Bruna Biancardi ganha presentes do Palmeiras para Mavie. Foto: Reprodução/ Instagram @brunabiancardi

Na infância, Neymar também era palmeirenses, mas sua relação profissional com o Santos, onde foi revelado para o mundo do futebol, o fez desenvolver uma relação com o time alvinegro. Em suas redes sociais, o jogador brasileiro não se manifestou sobre os presentes recebidos por Mavie.

Com 31 anos, Neymar foi pai pela segunda vez. Seu primeiro filho, Davi Lucca, tem 12 anos. No momento, o craque está se recuperando de uma grave lesão no joelho, sofrida durante o jogo entre Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa. A ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco deixará o atleta afastado ao menos até junho de 2024.