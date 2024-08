Palmeiras promete exclusão de torcedor que mostrou genitália a rivais do Botafogo no Allianz

Torcedores do Botafogo registraram, durante o empate por 2 a 2 com o Palmeiras, no Allianz Parque, nesta quarta-feira, um torcedor palmeirense exibindo a genitália para provocar a torcida rival, conforme mostra vídeo compartilhado nas redes sociais. O autor do gesto obsceno ainda não foi identificado, mas o clube paulista informou que está trabalhando para descobrir a identidade e prometeu excluí-lo do programa de sócio-torcedor caso seja associado.

"O Palmeiras está ciente do caso e trabalha para identificar e punir o indivíduo responsável por este ato deplorável. Não toleramos condutas criminosas em nossa casa e tomaremos todas as providências cabíveis, incluindo a exclusão do Avanti caso ele seja adepto do programa e a proibição de compra de ingresso para os jogos do clube como mandante", diz a nota. O clube não soube informar se o homem foi denunciado à Polícia. O Estadão entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), mas ainda não obteve retorno.

Torcedor do Palmeiras foi flagrado fazendo gesto obsceno no Allianz Parque. Foto: Reprodução/Twitter

No vídeo, é possível ver claramente o rosto do torcedor. Os torcedores estão trocando xingamentos e gestos ofensivos, separados pela divisória entre os dois setores da arquibancada, quando o homem em questão abaixa parcialmente a calça e exibe a genitália aos botafoguenses.

O duelo desta quarta-feira foi de emoção até o último lance. Depois de vencer o jogo de ida, no Engenhão, por 2 a 1, o Botafogo abriu 2 a 0 no Allianz, e o placar permaneceu com esse resultado até os minutos finais. O Palmeiras buscou o empate por 2 a 2 após os 40 minutos e chegou a balançar a rede pela terceira vez, mas o lance foi anulado porque Gustavo Gómez tocou a bola com a mão na jogada.