Palmeiras promove campanha de doações no Allianz Parque para vítimas das chuvas no litoral norte

O Palmeiras anunciou na tarde desta terça-feira, 21, que promoverá uma campanha de doações para ajudar as comunidades mais afetadas pelas fortes chuvas no litoral norte do Estado de São Paulo.

Nos próximos dois jogos disputados pelo time masculino no Allianz Parque, contra o Red Bull Bragantino e a Ferroviária, serão disponibilizadas caixas nos pontos de acesso da arena para a arrecadação de alimentos não perecíveis, cobertores, produtos de higiene e limpeza e roupas.

As partidas ocorrem, respectivamente, na quarta-feira, 22, às 21h35, e no domingo, 26, às 18h30. Também será possível doar no jogo de estreia da equipe feminina de futebol, neste domingo, 26, às 11h, contra o Real Ariquemes-RO.

De acordo com o Palmeiras, as doações serão entregues a organizações que ajudam centenas de famílias desabrigadas, como o Instituto Verdescola, localizado na Barra do Sahy, em São Sebastião, um dos municípios mais impactados pelos temporais dos últimos dias.

“Mais do que um vitorioso clube de futebol, o Palmeiras é uma instituição comprometida com o desafio de promover a cidadania. Por meio do programa Por Um Futuro Mais Verde e com o apoio da Família Palmeiras, vamos nos unir ainda mais para ajudar as comunidades que necessitam de apoio neste momento dramático”, diz a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.