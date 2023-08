Palmeiras revela nova camisa 3: ‘O coração da terceira academia’; confira preço e fotos do modelo

O Palmeiras completa 109 anos de sua fundação no próximo sábado, mas a Puma se antecipou e lançou junto com o clube o novo modelo de uniforme que a equipe de Abel Ferreira vestirá. O uniforme 3 retoma o tom verde-limão que fez muito sucesso na década passada.

A campanha de lançamento do novo uniforme foi batizada de “O coração da terceira academia”, em referência ao atual elenco do Palmeiras que conquistou duas Libertadores e um Campeonato Brasileiro, além de outras taças, sob o comando de Abel Ferreira.

De acordo com a Puma, o departamento médico do Palmeiras captou a frequência cardíaca dos atletas do elenco que viria a se tornar campeão brasileiro de 2022, e a união das linhas dos batimentos cardíacos dos jogadores é usada para compor o design da camisa.

“Mais uma vez apresentamos um uniforme que celebra uma conquista recente do clube, o Campeonato Brasileiro de 2022. Todo palmeirense vibra e torce muito pelo time, assim como os nossos jogadores se dedicam de corpo, alma e coração em campo. A camisa faz uma homenagem a todos nós, palmeirenses, e à forma como nos conectamos”, afirmou a presidente Leila Pereira.

Sebastián Diaz, CEO da PUMA Brasil, também avaliou o lançamento do uniforme e enalteceu a parceria com o Palmeiras, que já esteve estremecida. “A parceria entre Puma e Palmeiras segue muito vitoriosa, e isso torna nosso trabalho ainda mais gratificante”, disse.

Continua após a publicidade

Como comprar a nova camisa 3 do Palmeiras

O uniforme vai estar disponível para compra a partir desta sexta-feira de forma online e presencial, nas lojas da Puma e do Palmeiras. Lojas esportivas começam a comercializar a camisa no dia 28. O modelo “Jogador” será vendido por R$ 429,90, enquanto o modelo “Torcedor” sai por R$ 329,90 na versão adulto e R$ 299,90 do tamanho 8 ao 16 infantil.