Palmeiras quer aprofundar pressão no Corinthians, que joga o dérbi sem definição de técnico

Um Palmeiras tranquilo enfrenta um pressionado Corinthians. Neste sábado, às 18h30, no segundo dérbi da temporada, o primeiro pelo Brasileirão, o time alviverde quer manter a boa fase e levar menos gols, enquanto que a equipe alvinegra busca paz depois de uma semana turbulenta em razão da contratação de Cuca, condenado por crime sexual na Suíça em 1989. Ele não suportou a pressão com o reavivamento do episódio e já deixou o clube depois de dois jogos. O clássico será disputado no Allianz Parque.

O Palmeiras tem um trabalhado consolidado com Abel Ferreira, que indicou não querer sair tão já do clube do qual é ídolo. Há mais de dois anos no clube, o português é o treinador mais longevo da Série A. Já o Corinthians enfrenta o arquirrival sem técnico. À beira do gramado estará o ex-meia Danilo, que fará a função interinamente.

Danilo técnico da equipe sub-20 e foi escolhido para dirigir o time alvinegro para que Fernando Lázaro seja preservado. O auxiliar da comissão técnica fixa do clube era treinador do time principal até semana passada, quando foi rebaixado de cargo.

Esse cenário desfavorável ao Corinthians sugere favoritismo ao Palmeiras, que ganhou os três clássicos contra o Corinthians no ano passado, quando a equipe era comandada por Vítor Pereira. Neste ano, em jogo equilíbrio, os rivais empataram por 2 a 2 na Neo Química Arena.

No Brasileirão, depois de dois jogos, o Palmeiras soma quatro pontos, fruto de uma vitória sobre o Cuiabá e o empate com o Vasco. O Corinthians tem três. Ganhou do Cruzeiro na estreia e perdeu o jogo seguinte para o Goiás.

Abel Ferreira trabalha para fortalecer defesa palmeirense, mais vazada em 2023 Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A tarefa mais urgente de Abel é fazer com que a defesa palmeirense volte a ser sólida como foi no ano passado. O time perdeu força defensiva, levou gols nos últimos cinco jogos e tem tido sua retaguarda mais exposta do que em 2022.

“É manter o nosso equilíbrio, temos processos a desenvolver e vendo o que temos que melhorar. O importante no final é ter uma boa defesa que ganha campeonato e ataque que ganha jogos, isso que vamos seguir fazendo”, afirmou o português.

Abel tem mais opções para escalar o Palmeiras no dérbi. Rony se recuperou da fratura no antebraço antes do esperado e já atuou alguns minutos contra o Tombense. Pela sua importância para o elenco e dos homens de confiança do técnico, deve jogar, bem como Raphael Veiga, liberado depois de se livrar das dores na coxa direita. “Temos que dar a vida para não perder”, disse Rony.

Marcos Rocha teve uma lesão na coxa esquerda detectada e não joga. Mayke, recuperado recentemente também de contusão muscular, deve assumir a titularidade na lateral direita. Na esquerda, não é certo se joga Vanderlan, elogiado na ausência de Piquerez, ou o uruguaio, outro que se livrou de um problema muscular há pouco tempo. Bruno Tabata avançou na transição física, mas ainda não está pronto para voltar.

Ex-jogador Danilo, hoje no sub-20, vai comandar o Corinthians contra o Palmeiras Foto: Daniel Augusto/Ag.Corinthians

Gustavo Gómez, Zé Rafael Dudu e Endrick não jogaram em Uberlândia. Estarão, portanto, descansados para o clássico que encerra abril, o mês em que o Palmeiras vezes jogou em 2023 por enquanto. Foram nove partidas, daí a necessidade de rodar o elenco e gerir a energia dos principais atletas.

Danilo assume o Corinthians interinamente - e provavelmente por um período breve - com a missão de fazer o time quebrar um longo tabu sem vencer o rival no Allianz Parque. São mais de quatro anos sem vitória na arena palmeirense. O último triunfo - por 1 a 0 - ocorreu em fevereiro de 2019, pelo Paulistão.

O técnico provisório não deve fazer mudanças significativas na equipe. Os desfalques são o meio-campista Renato Augusto e o atacante Pedro, ambos no departamento médico.

PALMEIRAS X CORINTHIANS

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Artur); Dudu, Endrick e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera e Giuliano; Adson (Matheus Araújo), Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico (interino): Danilo.

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

Horário: 18h30.

Local: Allianz Parque.

TV: Premiere.