Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras encara o Red Bull Bragantino neste sábado, às 18h30, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o time de Abel Ferreira busca uma vitória para se aproximar do Botafogo, atual líder da competição. Já a equipe de Bragança Paulista busca se descolar das últimas posições.

O Palmeiras chega para a partida em ótimo momento. Sem perder a dez e vindo de duas goleadas no Brasileirão, o time de Abel Ferreira busca manter o ritmo dentro de casa contra uma equipe que luta para não entrar na zona de rebaixamento do campeonato nacional.

O Bragantino segue com sua temporada de altos e baixos. Depois de cair no Paulistão na semifinal e na segunda fase da Copa do Brasil, o time tem seis pontos e é o 15º colocado. Para a partida, a equipe do interior paulista espera contar com mais um bom jogo de Helinho, autor dos dois gols do time na última partida.

Arte Estadão Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: São Paulo

ESTÁDIO : Allianz Parque

: Allianz Parque DATA : 13 de maio de 2023.

: 13 de maio de 2023. HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

Continua após a publicidade

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS : Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Vanderlan; Gabriel Menino, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Vanderlan; Gabriel Menino, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. : Abel Ferreira. RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Eduardo Santos, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Vitinho; Helinho, Sasha e Bruno Gonçalves. Técnico: Pedro Caixinha.

ÚLTIMOS RESULTADOS