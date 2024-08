Palmeiras vê Richard Ríos como inegociável e esfria proposta milionária do PSG

Destaque da Colômbia na Copa América e titular do Palmeiras de Abel Ferreira, Richard Ríos recebe sondagens do futebol europeu. Mesmo com esse interesse, o volante não será negociado pela diretoria alviverde nesta janela de transferências. O Paris Saint-Germain acenou com a possibilidade de oferecer 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões) pelo colombiano. De qualquer forma, a proposta será rejeitada.

PUBLICIDADE Ríos tem multa de 100 milhões de euros (mais de R$ 600 milhões) em seu contrato com o Palmeiras. Segundo apurou o Estadão, ainda não há uma proposta formal na mesa da diretoria alviverde, apesar do interesse do PSG em contar o volante, segundo apontou o Uol. Contratado em 2023 junto ao Guarani, por R$ 6 milhões, o volante se tornou uma importante peça no elenco alviverde durante a temporada passada – que resultou na conquista do Campeonato Brasileiro. O desempenho de Ríos na Copa América, em que a Colômbia foi vice-campeã, fez com que surgisse interesses pelo jogador. Além de não ter interesse em negociar seu ativo, o Palmeiras pretende proteger e melhorar todo seu elenco para a disputa do Mundial de Clubes em 2025, nos Estados Unidos. Felipe Anderson, por exemplo, é uma das peças que reforçaram o time de Abel Ferreira visando esta competição.

Richard Ríos é destaque do Palmeiras na últimas duas temporadas. Foto: Cesar Greco/ Palmeiras

Além do time alviverde, Flamengo e Fluminense também já estão garantidos na disputa do Super Mundial no próximo ano, por terem conquistado a Libertadores em 2021 e 2022, respectivamente. Será a última competição, organizada pela Fifa nos Estados Unidos, antes da Copa do Mundo, que será sediada em conjunto pelos países da América do Norte (EUA, Canadá e México).

O contrato do volante com o Palmeiras é válido até dezembro de 2026 e foi renovado em março deste ano – anteriormente, o vínculo do jogador com o clube se encerraria ao final deste ano. O time alviverde tem direito a 70% dos direitos econômicos de Ríos; se negociasse com a proposta sinalizada pelo futebol francês, o clube receberia R$ 84 milhões na negociação.

Revelado pelo Flamengo em 2020, Ríos defendeu o Mazatlán e o Guarani, antes de despertar o interesse do Palmeiras, em 2023, após o Campeonato Paulista. Com a camisa alviverde em 2024, o volante disputou 35 jogos, com dois gols e uma assistência.